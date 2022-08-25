انتحار طبيبة مستشفى الجامعة الأردنية بالفيديو، وعن الخبر الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت بان الطبيبة الدكتورة ماريا عصفور قد انتحرت، هذا الخبر قد عمل على إحداث ضجة كبيرة في الشارع الاردني وعليه سوف نتحدث عن الطبيبة الاردنية ميريا عصفور، وعن خبر انتحارها في احد المستشفيات الاردنية حيث قامت العديد من الصحف الاخبارية بنقل خبر وفاة الدكتورة ماريا عصفور من داخل احدى الجامعة الأردنية والتي كانت تدرس فيها.

انتحار طبيبة مستشفى الجامعة الأردنية بالفيديو

عُثر على جثة الطبيبة الأردنية ميريا عصفور في احدى الجامعات الاردنية، حيث اكدت مصادر اعلامية ان الدكتورة أقدمت على الانتحار من خلال قفزها من الطابق التاسع أثناء عملها في المستشفى الجامعي في ساعات فجر يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022، كانت ميريا عصفور احدى الطبيبات التي تقيم فيها المستشفى من السنة الاولى كما وتم الاشارة بان الطبيبة قد قامت بالاعلان مسبقا عن نية الانتحار، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

من هي ميريا عصفور

ميريا عصفور هي طبيبة تعمل في احدى المستشفيات الجامعية، تم نشر خبر وفاتها في صباح يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس لعام 2022، حيث قامت وسائل التواصل الاجتماعي بنشر الخبر بسرعة كبيرة الذي يفيد بإنتحار الطبيبة ميريا عصفور.

فيديو انتحار الدكتورة ميريا عصفور

وعن الفيديو الذي تم نشره بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يوضح قيام الدكتورة الطبيبة الأردنية ميريا عصفور بالانتحار من خلال إلقاء نفسها من الطابق التاسع في المستشفى الجامعي حيث عمل هذا الفيديو على إحداث ضجة كبيرة جعلت من هذا الخبر تريند هذا اليوم و للأسف تمت تناقل الخبر بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، ولحد هذه اللحظة لم يثبت أن الجريمة هي جريمة انتحار، ربما ينبغي أن يكون قد قتلها أحد الأشخاص عمدًا أو اسقاطها من الطابق التاسع لإخراجه من تهمة القتل.

يتم تناول العديد من الشائعات يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأفاد خبر وفاة الدكتورة الأردنية ميريا عصفور انها كانت قد سقطت من الطابق التاسع، ومن مصادر خاصة من احد اصدقائها انها كانت تنوي الانتحار في الايام القليلة الماضية.