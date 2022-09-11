انتحار والدة النجم التركي علي سورملي عَنّْ عمر 85 عاماً

فِيْ حادث صادم، انتحرت والدة النجم التركي الشهِيْر علي صورملي بشكل مأساوي عَنّْ عمر يناهز 82 عاما.

انتحرت والدة علي سورملي

تم العثور على جثة والدة علي سورملي، أكسي سورملي، معلقة تحت شجرة فِيْ حديقتها يوم الجمعة الماضي حيث أنهت حياتها شنقا بعد الألم الذي عانت منه نتيجة معركتها مع مرض السرطان.

وبعد اكتشاف الجثة توجهت الجهات الرسمية إلَّى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلَّى الطبيب الشرعي لفحصها وتشريحها للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وما إذا كانت هِيْ التي شنقت نفسها دون أي شيء. اشتباه جنائي، خاصة وأنه يبلغ من العمر 85 عامًا.

جنازة والدة علي سورمالي

حضر مراسم الجنازة التي أقيمت فِيْ قصر الإمام الحسين ودار الثقافة فِيْ ديرينس، نجل أكجي سورملي وإخوانه وأهالي المنطقة.

دُفنت أكجي سورملي فِيْ مقبرة سينارلي بعد صلاة الجنازة، وتحدث ابنها سيتين سورملي عَنّْ معاناة والدته من المرض قائلاً “أمي أجرت عمليتين كبيرتين خلال عامين. لم تستطع والدتي تحمل الألم بعد عمليات سرطان القولون، نحن آسفون للغاية “.

لم تعلق علي على قضية انتحار والدتها حتى الآن، ولم تكشف عَنّْ أي تفاصيل أخرى.

كَمْا ذهبت رئيسة بلدية إزميت، فاطمة كابلان حريت، إلَّى ديرنس لتعزية علي سورملي وأعربت عَنّْ حزنها لوفاة أكجي سورملي.

شائعات وفاة علي صرمالي

لطالما اضطهد الفنان علي سورملي شائعات الموت، فِيْ عام 2022، نشرت العديد من الصحف ووسائل الإعلام خبر وفاة النجمة التي اشتهرت بدور “شرف زازا أوغلو” فِيْ مسلسل وادي الذئاب.

وكتبت إحدى الصفحات “وفاة الممثل التركي علي سورملي المعروف باسم شرف زازا، نتيجة نزيف دماغي داخلي، ونقل جثمان علي فِيْما بعد إلَّى مثواه الأخير فِيْ ولاية إسبرطة التركية”. تم نفِيْ الشائعات التي تم تداولها.

يشار إلَّى أن سورملي خضع لعملية جراحية لإصابته بنزيف دماغي نتيجة ارتفاع ضغط الدم والقيء، وكشف المستشفى أن الخلل فِيْ عظم الجمجمة الذي حدث بعد العملية قد تم حله.