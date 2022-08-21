أثار اختفاء السناب شات السعودية الشهِيْرة نجود الفهد من “السوشيال ميديا” موجة من الجدل والتساؤل، خاصة بعد أن نشر مقطع فِيْديو جريئا عبر حسابه فِيْ تطبيق المراسلة الفورية.

بعد اختفائه المفاجئ، انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفِيْد بأن حساب نجود تعرض للاختراق من قبل مجهُولين، وورد أنهم هم من نشروا الفِيْديو الجريء ؛ لأنهم يريدون تشويه صورتهم أمام أتباعهم.

ومع انتشار الخبر، لم تعلق نجود على الواقعة، ولم توضح ما إذا كان المقطع المفرج عَنّْه مسؤول عَنّْ نشره أم غيره، لكن بعد فترة خرج لينفِيْ ارتباطه بالفِيْديو.

مقطع الفِيْديو الجريء يتضمن فتاة ترقص “تويرك” بشكل غير لائق دون أن تظهر ملامحها. وأثار ذلك غضب متابعيه ونشروه على نطاق واسع، مطالبين الجهات الرسمية التي تشرف على مراقبة محتوى المشاهِيْر على مواقع التواصل الاجتماعي بتشديد الرقابة ومحاسبتهم على نشر الفِيْديو.

وفِيْ وقت سابق، تصدّر اسم نجود الفهد حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد خلافه العَنّْيف مع شبكة التواصل الاجتماعي الشهِيْرة نجوى العبد الله على علاقته بـ “تيك توك” الشهِيْرة ساز القحطاني. التي توفِيْت فِيْ حادث سيارة مع صديقتها شاهر الشيباني.

بدأ الخلاف بين الاثنين عَنّْدما نشرت نجوى مقطع فِيْديو لمتابعيها عبر حسابها على سناب شات أكدت فِيْه طرد نجود الفهد من قبل ساز القحطاني، بعد أن علم الأخير أنه كان يتكلم بشكل مريض من خلف ظهره. لها الموت.

ولم تتوقف الاتهامات عَنّْد هذا الحد، لكن نجوى كشفت أن نجود كانت تستغل ساز وتطلب مبالغ مالية، مشيرة إلَّى أن علاقتها معها بنيت على أساس مصالحه الشخصية.

من جانبها نفت نجود ما قيل عَنّْها والاتهامات الموجهة لها، وأكدت أن علاقتها مع ساز كانت قوية للغاية، فهِيْ الوحيدة التي طلبت ساز رؤيتها قبل وفاتها، وأوضحت أن نجوى تحاول تشويه سمعتها. . ؛ غيرته.

وتجدر الإشارة إلَّى أن نجود الفهد عارضة أزياء وخبيرة تجميل سعودية من مواليد 1991. اشتهرت من خلال تطبيق سناب شات، كَمْا أن لديها مواهب متنوعة من التمثيل والغناء، ولديها أيضًا خبرة فِيْ مجال التجميل. . والموضة