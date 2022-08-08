انتشال جثة شخص غرق في تجمع لمياه الأمطار بصبيا

تمكن طفل مدني من انتشال جثة شخص غرق في تراكم مياه الأمطار بالمحافظة، بحسب بيان مقتضب للدفاع المدني.

ابتعد عن الأماكن التي تتراكم فيها السيول

دعت المديرية العامة للحماية المدنية إلى توخي الحيطة والحذر في مواجهة استمرار العواصف الكهربائية في أجزاء من المملكة ابتداء من يوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

خريطة المطر

وقالت المديرية إن مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك ستتأثر بأمطار معتدلة إلى غزيرة ورياح قوية قد تؤدي إلى سيول غزيرة.

وطالب المتحدث الرسمي باسم المديرية العقيد محمد الحمادي بالحذر والحذر في مواجهة الأخطار المحتملة في مثل هذه البيئة، والابتعاد عن الأماكن التي تتجمع فيها السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة من خلال مختلف الجهات. وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على أمنك.