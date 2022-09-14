انتصار بشأن قاتلي فتيات رفضن الارتباط بهم ليسوا مجرمين

ووصفت الفنانة المصرية، انتصار، مرتكبي الجرائم بحق الفتيات اللاتي يرفضن الزواج أو الدخول فِيْ علاقة عاطفِيْة معهم، بأنهم غير ناضجين عاطفِيْا، وصُدموا بعد رفضهم لأول مرة، لكنهم ليسوا مجرمات أو مضطرات نفسيا. .

وأضافت انتصار فِيْ تصريحات متلفزة “لو كان ناضجاً عاطفِيْاً لعلم أنه ليس ولد أحلامه، وفِيْ الوقت الذي تجاوز فِيْه الرفض”، معتبرةً أن التربية الجنسية فِيْ المدارس مهمة جداً، حتى يستطيع الأطفال وهِيْ تفعل ذلك. – لا يرتكبون جرائم عَنّْدما يكبرون فِيْ الجامعات أو يغتصبون الفتيات، معلقاً “والفتاة تبقى. تتكلم أو لا تفهم”.

وتابعت الممثلة المصرية “من الضروري كلاً من جنس الطفل وفهم الثقافة الجنسية وحدود العلاقة مع الطرف الآخر حتى لا تصدم من أول من يقول لا،” سيقتلها.

وأشارت “لقد أخبرت ابني بكل شيء من مدرستي الابتدائية إلَّى النقطة التي تحدثت فِيْها معلمة فِيْ المدرسة معهم عَنّْ التربية الجنسية وسألهم من يعلم ما هذا، ورفع ابني يده وقال” أخبرتني أمي ” كل شىء.

فِيْكتوريا أنا لم أترك الرجال

وفِيْ تصريحات أخرى ضمن برنامج “كلمة أخيرة” التي قدمتها لميس الحديدي، بخصوص عدم الزواج، قالت انتصار “لم أتخلى عَنّْ الرجال، ولكن ليس لدي الوقت لأنني أعمل فِيْ مجال صعب وهناك منافسة. ذلك الوقت والعمر يرهقون ظروف العمل الخاصة بي.

وأوضحت “صفات فتى أحلامي أنه طيب، يستمع لأم كلثوم، يحب الحياة، ويرفق بأمه وأخواته”.

انتصار المرأة أخذت حقها بحكَمْ القانون والشرع

كَمْا أشار إلَّى أن المرأة أخذت حقوقها بحكَمْ القانون والشرع، قائلاً “لقد ورد ذكرنا فِيْ القرآن وأوصى فِيْ أحاديث الرسول 100 مرة”.

وأشارت إلَّى أنها تتمتع بإحساس عالٍ بالأمومة، مثل أي امرأة أنجبت، ولكن فِيْ نفس الوقت، فإن العمل فِيْ مجال الفن أمر صعب لأنه بمرور الوقت ستكتشف المرأة أنه ليس لديها حتى وقت لتكون وقالت الأم لنفسها أن أسباب طلاقها تعود إلَّى الخلافات العادية قائلة “الوفاق من ربنا ما من أحد يضمن نفسه، لأن الوئام والصداقة كالسر بينهما .. فجأة بعد الهدوء، يمكن أن ينتهِيْ الانسجام. الزواج مكتوب، والطلاق بموافقتك مكتوب فِيْ التواريخ.

وعَنّْ أهم الصفات التي لا يقبلها أي إنسان، قال “الجشع والكذب والخيانة فِيْ المقام الأول، لأنها ليست جشعًا للمال فقط، بل للمشاعر أيضًا. أنا لا أفقد أي شيء فِيْه “.