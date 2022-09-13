انتصار عَنّْ اتهامها بمشاهدة الأفلام الإباحية أنا مادة مثيرة

ردت الفنانة المصرية انتصار على مشاهدتها لأفلام إباحية، واصفة نفسها بـ “موضوع مثير للجدل وهناك من يريد الارتقاء على أكتافه”.

وقالت انتصار فِيْ تصريحات متلفزة “لم أقل إنني أشاهد أفلامًا إباحية، إنه من بدأ قِصَّة إخبارية والجميع يذهب ويشاهدها، ولم يفكروا فِيْ العمل الجاد. قالوا، دعونا نشاهد الفِيْديو. “

وأضاف “أنا مادة مثيرة للجدل يرى من يجلس خلفِيْ أن يقول ماذا، لأنه صريح وواضح ومختلف، بالطبع كثير من الناس يريدون النظر من فوق كتفِيْ، أنا مستعد حتى لا يكون هناك صيد . فِيْ مكنسة كهربائية “.

حَقيْقَة الخلاف بين انتصار ومحمد رمضان

كَمْا نفت الفنانة المصرية وجود خلاف بينها وبين محمد رمضان، لكنها وصفت الأمر بأنه سوء تفاهم وعلقت “خرجت وقلت إنه كان صعبًا بالنسبة لي عَنّْدما أتى مسرح جلوب عَنّْدما كان صغيرًا وفِيْ بدايته. من مسيرته وكنت أعمل فِيْ المسرح فِيْ ذلك الوقت وكان هُو نفسه يقدم أي دور وقمت بدور الوسيط بينه وبين القائمين على المسرح “.

وأضاف “لقد أقنعتهم بالفعل أنه على خشبة المسرح وكان مبدعًا، وصفقت له .. لقد فهم كلامي، كان هذا خطأ، وقمت بمعايرته والتقيت به. قال تعليقًا غير مرغوب فِيْه على حسابي. كلمات وأنا لم أفعل والأمر انتهى “.

نقد

عَنّْ انتقاداتي من حين لآخر، علقت انتصار “أنا حيوان جيد وأفضل حيوان جيد، ومن ينتقدني يحاول أن يحبطني ويحطمني، لكن هذا لا يؤثر علي. ما الذي فعله الناس من أجل أنا عَنّْدما كنت وحدي لذلك، لا أتابع كلماته وأقلق بشأن معجبي الذين يحبونني فقط “.

وتابع “عَنّْدي طية فِيْ بيتي وهِيْ تذكار من مسلسل البلطجي، لأنني كنت فِيْ جسد شخصية إجرامية، والطي فضلني فِيْ حقيبتي طيلة فترة التصوير، وأنا كان مرعوبًا من الكَمْين. لذلك احتفظت به فِيْ المنزل لأتذكر هذه الأيام، وليس من أجل حماية نفسي، حتى لو كنت أرغب فِيْ حماية نفسي، فسوف آخذ مسدسًا “.

كَمْا تحدث فِيْ تيندينسيا (النساء ملزمات برعاية أطفالهن أم لا)، قائلاً “هذا ليس شيئًا ضروريًا الآن … لكنني سأتحدث عَنّْ المطلقات الست لأن الستة المطلقات ويعملن فِيْ فِيْ نفس الوقت أواصل قتل نفسي بينما أكون مثلهم وأحاول البقاء على قيد الحياة بمفردي “.