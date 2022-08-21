انتظام الطلاب في المدارس الأحد وفق التقويم الدراسي 1444

ومن المقرر أن يعود الطلاب للدراسة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، الأحد المقبل، الموافق 1 صفر، بحسب وزارة التربية والتعليم في التقويم الأكاديمي الجديد لعام 1444.

بدء المدرسة الصفر الأول

في التقويم الأكاديمي لعام 1444، من المقرر أن تبدأ الدراسات في 28 أغسطس 2022 الموافق 1 صفر لعام 1444 هـ.

3 فصول دراسية

تم تقسيم العام الدراسي حسب التقويم الأكاديمي للعام الجديد 1444 هـ إلى ثلاثة فصول دراسية على النحو التالي

الفصل الأول

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر 1444 هـ الموافق للتقويم الميلادي في 28 أغسطس 2022.

من المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول في 30 ربيع الثاني، أي 24 نوفمبر 2022.

الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 جمادى الأولى الموافق 4 ديسمبر 2022.

ينتهي الفصل الدراسي الثاني في 10 شعبان 1444 م. هـ، أي في 2 مارس 2023 د. ج.

الفصل الثالث

أما الفصل الثالث، كما ورد في التقويم الأكاديمي لعام 1444 م، فمن المقرر أن يبدأ في 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م.

الفصل الثالث ومعه تنتهي السنة الدراسية في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1444 هـ أي 22 يونيو 2023 م.