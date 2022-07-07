انتظام عمل مخابز “العيش” طوال إجازة عيد الأضحى فِيْ مصر

تشهد المدن والمحافظات فِيْ مصر انتظاما فِيْ عمل المخابز البلدية طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك، رغم الإجازة الطويلة التي أعلنتها الحكومة.

أكدت ذلك وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، 7 يوليو 2022. وبحسب بيان صادر عَنّْ مجلس الوزراء المصري فِيْ 4 يوليو 2022، قرر الدكتور مصطفى مدبولي أن “الفترة من السبت الموافق يوليو المقبل”. 9، 2022 ميلادي، حتى الخميس الموافق 14 يوليو 2022 م، عطلة رسمية.

فِيْ حين أن الهِيْئة العامة للسلع التموينية، بناءً على توجيهات وتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، ستدفع وتمكن من صرف مستحقات أصحاب المخابز مقابل تكلفة صنع الخبز للمخابز البلدية المدعومة. التي تعمل فِيْ نظام التوريد بشكل منتظم طوال أيام عيد الأضحى بالتعاون والتنسيق مع البنوك المصرية وشركة البنوك المصرية.

يأتي ذلك بهدف توفِيْر الخبز البلدي المدعوم لجميع المواطنين أصحاب البطاقات التموينية طوال أيام عيد الأضحى.

يذكر أن مصادر قالت فِيْ وقت سابق اليوم الخميس، إن الهِيْئة العامة للسلع التموينية، مشتر الحبوب الحكومي فِيْ مصر، اشترت نحو 63 ألف طن من القمح الألماني فِيْ صفقة شراء مباشرة هذا الأسبوع.

ويعتقد أن عملية الشراء تمت فِيْ الخامس من يوليو، بحيث تستمر مشتريات الهِيْئة فِيْ الآونة الأخيرة دون طرح مناقصات دولية.

ويعتقد أيضا أن الهِيْئة اشترت حوالي 444 ألف طن من القمح مباشرة من الشركات التجارية يوم الاثنين.

أكد علي المصيلحي وزير التموين أن مخزون مصر من القمح يكفِيْ لمدة سبعة أشهر وهِيْ المرة الأولى التي يصل فِيْها إلَّى هذا المستوى.

وأضاف الوزير أن مخزون السكر يكفِيْ للاستهلاك المحلي لمدة 7.8 شهر بينما مخزون النفط يكفِيْ لمدة ستة أشهر.

فِيْ نهاية يونيو، تعاقدت مصر على شراء أكبر كَمْية من القمح منذ عقد على الأقل، من خلال مناقِصَّة تعتبر الأكبر فِيْ تاريخها، مستفِيْدة من الانخفاض الأخير فِيْ الأسعار.

وفقًا لبيانات بلومبرج، اشترت الهِيْئة العامة للسلع التموينية بالولاية 815 ألف طن فِيْ 29 يونيو، فِيْ أكبر عملية شراء منذ عام 2012 على الأقل.

تسعى مصر إلَّى زيادة مخزونها من القمح بعد أن عطلت الأزمة الروسية الأوكرانية الإمدادات العالمية.

أدت الحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. تعتمد مصر بشكل أساسي على واردات القمح لتوفِيْر الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص من أصل 103 مليون نسمة.