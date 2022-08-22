انتعاشة بالأفق.. صادرات أوكرانيا الزراعية ترتفع إلَّى 4 ملايين طن

قال نائب رئيس المجلس الزراعي الأوكراني، الاثنين، إن الصادرات الزراعية من المرجح أن ترتفع إلَّى حوالي 4 ملايين طن فِيْ أغسطس.

هذا ارتفاع من 3 ملايين طن فِيْ يوليو الماضي، بفضل اتفاق توسطت فِيْه الأمم المتحدة لرفع الحصار عَنّْ الموانئ البحرية الأوكرانية.

وفِيْ تصريحات متلفزة، قال دينيس مارشوك، الذي يمثل مجلسه المنتجين الزراعيين، إن المزارعين الأوكرانيين سيظلون يواجهُون نقصًا فِيْ التمويل، ولن يشارك ثلثهم فِيْ موسم الزراعة الشتوي 2022/2023 فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر على الرغم من فرص التصدير الجديدة.

تراجعت الصادرات الزراعية الأوكرانية منذ بدء الحرب، وأدى إغلاق روسيا لموانئها على البحر الأسود إلَّى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وزيادة المخاوف من أزمات الغذاء فِيْ إفريقيا والشرق الأوسط.

فِيْ نهاية يوليو، تم رفع الحصار عَنّْ ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق توسطت فِيْه الأمم المتحدة وتركيا.

ولكن على الرغم من إعادة فتح الموانئ، ظلت الصادرات الزراعية الأوكرانية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب عَنّْدما صدرت أوكرانيا ما يصل إلَّى ستة ملايين طن من الحبوب شهريًا.

ارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2022/22، الذي انتهى فِيْ 30 يونيو، بنسبة 8.5٪ لتصل إلَّى 48.5 مليون طن بفضل الشحنات القوية قبل بدء الحرب الروسية فِيْ 24 فبراير.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما لا يقل عَنّْ 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة بحصاد قياسي بلغ 86 مليون طن فِيْ عام 2022. ويرجع ذلك إلَّى الوجود الروسي فِيْ أجزاء من الأراضي الأوكرانية وانخفاض الإنتاج.

فِيْ تطور جديد للتخفِيْف من أزمة الغذاء العالمية، استمرت اتفاقية الحبوب الأوكرانية فِيْ إنتاج الفاكهة، حيث تم شحن أكثر من 656000 طن من الحبوب.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم السبت، 20 أغسطس، أنه تم شحن 656349 طنًا من الحبوب الأوكرانية منذ بداية الشهر بموجب اتفاقية اسطنبول.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، 21 أغسطس 2022، خروج أربع سفن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا، فِيْ إطار اتفاق اسطنبول.

وأوضحت الوزارة أن سفِيْنتين غادرتا من ميناء “تشورنومورسك”، فِيْما غادرت سفِيْنتان من مينائي “أوديسا” و “يوزني”.

كَمْا أشارت إلَّى أن السفن القادمة من أوكرانيا، وخمس سفن تغادر للشحن، سيتم فحصها من قبل الفريق المشترك فِيْ اسطنبول.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، أنه تم شحن 656349 طنًا من الحبوب الأوكرانية منذ بداية أغسطس عبر 51 سفِيْنة شحن غادرت موانئ أوكرانيا منذ بداية أغسطس.

فِيْ 22 يوليو، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة “وثيقة مبادرة بشأن الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” خلال اجتماع استضافته اسطنبول.

تضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة فِيْ الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (أوروبا الشرقية) إلَّى العالم.

تعاني العديد من دول العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم قدرة سفن الشحن على مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

فِيْ عام 2022، اعتمدت 36 دولة من أصل 55 دولة تعاني من أزمات غذائية على الصادرات من أوكرانيا وروسيا لأكثر من 10٪ من إجمالي وارداتها من القمح.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، حصلت بعض الدول على جميع واردات القمح تقريبًا من أوكرانيا وروسيا الاتحادية.