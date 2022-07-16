انتعاش صادرات القمح الأوكراني.. إلَّى أين يذهب

انتعشت صادرات القمح الأوكرانية مؤخرًا، فِيْ حين أن وجهة هذه الصادرات لم تُعرف بعد فِيْ عالم تعصف به مخاوف من أزمة غذاء وشيكة.

ورغم التعهد الروسي والعرض التركي بتوفِيْر ممرات آمنة لتصدير القمح الأوكراني، لا تزال شحنات القمح “نظريًا” محاصرة فِيْ موانئ البحر الأسود.

تصدير القمح الأوكراني

ومع ذلك، قالت الإدارة الموالية لموسكو فِيْ منطقة زابوريزهِيْا بجنوب شرق أوكرانيا، والتي تحتل القوات الروسية أجزاء منها، إنها تصدر القمح الأوكراني على نطاق واسع.

وكتب قائد الإدارة العسكرية للمنطقة، يفِيْن باليتسكي، عبر تطبيق Telegram، “تم تنزيل أكثر من 100 شاحنة، وتم توقيع عقد مع تاجر قمح لتصدير أكثر من 150 ألف طن إضافِيْ”.

لم يذكر باليتسكي مكان شحنات القمح، لكن يمكن أن يذهبوا إلَّى شبه جزيرة القرم أو روسيا، عبر السكك الحديدية.

لعدة أشهر، اتهمت أوكرانيا روسيا بسرقة القمح، وهُو ما تنفِيْه موسكو.

وبحسب الجانب الأوكراني، تبلغ حمولة الشاحنة 70 طناً من القمح.

وبحسب باليتسكي، تخطط موسكو لشحن 100 ألف طن أخرى من القمح عبر ميناء بيرديانسك الأوكراني، الذي احتلته القوات الروسية بعد بدء غزوها لأوكرانيا فِيْ فبراير.

كانت أوكرانيا، قبل الحرب، واحدة من أكبر مصدري القمح فِيْ العالم. وتقول كييف إن هناك 20 مليون طن من القمح عالقة فِيْ البلاد بسبب الُغُزو الروسي والحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية.

أزمة الغذاء

فِيْ مايو، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وقال زيلينسكي إن بلاده قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود.

وقال زيلينسكي لبرنامج (60 دقيقة) الإخباري الأسترالي “روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، إنها تسيطر على البحر الأسود. روسيا تريد إيقاف اقتصاد بلادنا بالكامل”.

تُعد أوكرانيا مُصدِّرًا رئيسيًا للحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى، فضلاً عَنّْ المعادن.

فِيْ غضون ذلك، حث وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير أوكرانيا على المساعدة فِيْ تصدير القمح.