انتفاضة غلاء فِيْ هايتي.. رفع سعر الوقود يدمر مستودعاً للأمم المتحدة

اندلعت أعمال عَنّْف ونهب جديدة فِيْ مدن مختلفة فِيْ هايتي بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.

سرق المتظاهرون مستودعًا تابعًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

المخزن الواقع فِيْ مدينة جوناييف، ثالث مدينة فِيْ البلاد، يحتوي على 1400 طن من المواد الغذائية.

واستهدفه المتظاهرون الخميس فِيْما أعرب آخرون عَنّْ غضبهم فِيْ شوارع العاصمة بورت أو برنس ومدن أخرى مختلفة.

الهجوم على برنامج الغذاء العالمي

أدان برنامج الغذاء العالمي الهجوم على مكتبه ونهب مستودعه فِيْ غوناييف. وأكد فِيْ بيان يوم الجمعة أن الطعام مخصص لبرامج الوجبات المدرسية وللأسر والأطفال الأكثر ضعفا فِيْ هاييتي البلد الغارق فِيْ الأزمات.

ونقل البيان عَنّْ مدير برنامج الغذاء العالمي فِيْ هاييتي جان مارتن باور قوله إن “الحادث ببساطة غير مقبول. كان من المفترض أن يسمح الطعام المنهُوب بإطعام حوالي 100 ألف طالب حتى نهاية العام”.

حدثت أعمال نهب فِيْ أماكن أخرى فِيْ جونيفِيْس وسان مارك، وهما مدينتان رئيسيتان فِيْ مقاطعة أرتيبونيت. وأكدت صحيفة “لو نوفِيْليست” اليومية تعرض مقرات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والعديد من المدارس وجامعة وشركات رسمية للتخريب والنهب.

العَنّْف فِيْ هايتي

وشهدت العاصمة هاييتي أعمال عَنّْف لليوم الرابع على التوالي. منذ يوم الثلاثاء، هاجم المتظاهرون الشركات والمباني التي تضم مؤسسات عامة.

ويوم الخميس هاجم محتجون ونهبوا مقر التلفزيون الوطني الهايتي ومكتبا للأرشيف الوطني. تم نهب وحرق العديد من المتاجر والمتاجر والمؤسسات.

بين الأربعاء والخميس، تعرض منزلان من المقربين من الحكومة، المحامي أندريه ميشيل والسيناتور السابق إدموند بوزيل، للتخريب والنهب. كَمْا تعرض مقر إقامة وزير التخطيط والتعاون الخارجي فِيْ الحكومة، ريكار بيير، للهجوم. وأكد بيان صادر عَنّْ أندريه ميشيل الهجمات الثلاثة.

وفِيْ رسالة نُشرت الجمعة، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر المتحدث باسمه، عَنّْ “قلقه بشأن الوضع فِيْ هايتي”.

وطالب جوتيريش بالهدوء وأقصى درجات ضبط النفس، وحث “جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع وتجنب العَنّْف والسماح للشرطة الوطنية الهايتية بأداء واجباتها لحماية السكان”، بحسب البيان.