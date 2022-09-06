انتقاد ريهام سعيد بعد استضافتها “فراشة التيك توك”.. وآخرون يدافعون

لم تسلم الإعلامية المصرية ريهام سعيد من الانتقاد مرة أخرى بعد نشر برومو الحلقة الأولى من برنامجها “صبايا الشمس” الذي يعود إلَّى الشاشة ابتداء من السبت المقبل 10 سبتمبر.

فِيْ الحلقة الأولى من برنامجه، تقدم ريهام الفتاة بسنت المعروفة بـ “تيك توك باترفلاي”. يعتقد العديد من النقاد أن وسائل الإعلام المصرية ستركز على قضايا مهمة فِيْ الجزء الجديد من برنامجهم.

وظهر بسنت فِيْ “برومو” أثناء قيامه بعمل مكياج لريهام، الذي سأله عَنّْ رأيه فِيْ الأغاني وصوت الفنان محمد رمضان، ليجيبه “كثير من الناس صوتهم أفضل من صوته”.

كتب أحد المعلقين، “بداية فاشلة مع هذه الفتاة، أتمنى أن تعود إلَّى مواضيع قوية وهادفة مثل الوقت، وليس الفنانين والمواضيع التافهة”.

وأضافت متابعة أخرى “كَيْفَ تتوقع مني أن أعود إليك يارهام ستغضب جمهُورك”.

وعلقت إحدى الفتيات أيضًا، “هذه الفتاة وطريقتها لا تحبني، وليس لديها هدف، وأنا لا أحب أطفالي، لذا فهم ينظرون إلَّى الصغار”.

من ناحية أخرى، أبدى آخرون حماسة لمتابعة الحلقة الأولى من البرنامج، أملاً فِيْ نجاح الجزء الجديد “قالت المتابعة، إن شاء الله، كل التوفِيْق.

وأضاف آخر “إن شاء الله من نجاح إلَّى نجاح .. الله معك”. أنتظرك فِيْ حلقاتك الشائكة. وفقهم الله فِيْ حل المشاكل حتى نراهم. أقسم بالله منذ اليوم الذي فاتني فِيْه الإعلام، ومن أحس أن العالم بدأ يشعر بالكثير من القتل، ولا أحد يسلب حق المظلوم، أنا بانتظار مساعدتكَمْ، مساعدة المظلوم ❤️ ❤️❤️❤️.

اشتهرت فتاة بسنت بتقديمها فِيْديوهات قصيرة عبر “تيك توك” تجاوزت آلاف النسخ، وظهرت فِيْها مع عمها، ولفتت انتباه المتابعين بفصاحتها، رغم صغر سنها.

الجدير بالذكر أن ريهام سعيد كانت قد أعلنت فِيْ يوليو 2022، اعتزالها الإعلامي كَمْذيعة، وستركز خلال المرحلة المقبلة على عملها الفني كَمْمثلة، بعد أن تعرضت للعديد من المشاكل لبرامجها، و وبثت عدة أحكام قضائية ضده بعد إيقاف برنامجه “صبايا الخير” أكثر من مرة.

جاء ذلك بعد أن قوبلت نهاية العام الماضي بغضب واسع النطاق بسبب حلقة من برنامج “صبايا الخير” بعد توقف دام عامين، تناولت فِيْه “صيد الحيوانات” وتضمنت ضرب وتعذيب ثعلب صغير بالسلاسل.