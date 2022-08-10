انتقاد شديد لإدارة الأهلي بعد التعاقد مع مستشار الاتحاد الإماراتي

انتقد الإعلامي الرياضي محمد الشيخي قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بتعيين المستشار البلجيكي جان وينكل لاختيار لاعبين أجانب وجهاز تدريب.

وخلال الساعات الماضية توصلت إدارة النادي الأهلي أخيرًا إلَّى اتفاق مع البلجيكي يان وينكل المستشار الحالي لاتحاد الإمارات لكرة القدم للعمل معها كَمْستشار فني لفرق كرة القدم.

سيبدأ يان وينكل عمله خلال اليومين المقبلين من خلال المشاركة فِيْ اختيار اللاعبين الأجانب والجهاز التدريبي وكتابة التقارير وتقديم التوصيات الفنية لإدارة النادي الأهلي.

وعلق محمد الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الأربعاء “إذا قام وزير الخارجية البلجيكي يان وينكل بتقييم عمل إدارة الأهلي فِيْ اختيار الأجانب والمدرب، كان سيوصي بطرده أولاً “.

وأضاف الصحفِيْ الرياضي “الخبر يقول أن من مهامهم اختيار لاعبين أجانب وطاقم تدريبي، أي لاعبين أجانب بعد تعيين عاطلين عَنّْ العمل، وأي طاقم تدريبي بعد تعيين مدرب متخصص فِيْ الإنزال والنتائج السلبية”. . ”

ويستعد الأهلي للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 الذي سيشهد مشاركته فِيْ دوري الدرجة الأولى بالدوري الأصفر.