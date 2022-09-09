“انتقال ثنائي الاتحاد إلَّى الهلال فِيْ 2023”.. كعكي كلمة السر

يستعد مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل – من الآن فصاعدًا – حتى صيف 2023 ؛ هُو تاريخ انتهاء عقوبة حرمان فريق كرة القدم الأول من التعاقد.

بالإضافة إلَّى العمليات التي كانت مرتبطة بنادي الهلال صيف 2023. الظهِيْر الأيسر حمدان الشمراني والجناح المهاجم عبد الرحمن العبود ثنائي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

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ينتهِيْ عقد الشمراني والعبود مع العميد الاتحادي فِيْ يوليو 2023 ؛ وهذا يسمح لهم بـ “التوقيع” على أي نادٍ آخر، دون الرجوع إلَّى مجلس إدارة أنمار الهِيْلي.

* فِيْديو يثير الجدل بين جماهِيْر الهلال والاتحاد

إلَّى جانب هذا الخبر، تم نشر مقطع فِيْديو للدورة التدريبية الأولى لفريق كرة القدم بنادي الاتحاد، يظهر أحمد كعكي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد جالسًا مع الشمراني والعبود.

وجه كعكي بضع كلمات – مسموعة – إلَّى الثنائي النقابي خلال الجلسة ؛ وسط تكهنات من الجماهِيْر حول وجود مفاوضات لتجديد عقد اللاعبين.

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وبالفعل لا يريد الاتحاد خسارة لاعبين جدد، بعد انتقال الثنائي سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي إلَّى نادي الهلال، خلال سوق الشتاء “يناير 2022”.

يشار إلَّى أن الهلال محروم من التعاقدات حتى صيف 2023. عَنّْ تجديد عقد نجمها محمد كنو الذي وقع لنادي النصر بعد دخوله الفترة المجانية.