ويبدو أن الأهلي لن يعرف الاستقرار فِيْ الفترة المقبلة، خاصة فِيْ ظل الأزمات الإدارية والانتقادات التي يواجهها مجلس الإدارة والمسؤولون عَنّْ أرشيف كرة القدم فِيْ نادي الجداوي.

فتح هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى “الدوري الأصفر” الباب أمام انتقادات لماجد النفِيْعي رئيس النادي وموسى المهِيْاني مدير عام الفريق الأول ويطالبهما بالرحيل. النادي.

كانت الانتقادات الموجهة للمحياني سبب رحيل النافع خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، ووعده بإقالة الرئيس التنفِيْذي، قبل أن يتنحى ويقرر تمديد عقده لموسم جديد.

المفاجأة المدوية كانت طلب المدرب الأوروغوياني سيبولدي، بضرورة رحيل المحياني، لتدخله فِيْ عمله، ولاتخاذ قرارات فنية دون العودة إليه، ما تسبب فِيْ خلاف بين الاثنين.

وذكرت تقارير إعلامية أن المهِيْاني قرر الانتقام من سبولدي، حيث يعتزم طرده من تدريب فريق كرة القدم الأول للنادي، رغم التجديد معه لموسم واحد، بعد هبوط الراقي إلَّى الدرجة الأولى.

سبولدي يرفض إجراء أي تعاملات مالية مع الأهلي، مطالبا بقيمة الشرط الجزائي فِيْ كامل عقده، خاصة عَنّْدما يدرك أن فكرة إقالته تأتي من تخطيط المهِيْاني بعد الخلافات التي نشبت بينهما. .