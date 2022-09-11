“انتقام وعقاب قاس”.. والدة دنيا بطمة تعلق بعد أزمة ابنتها ومحمد الترك

أكدت ليلى أتاسي والدة الفنانة المغربية دنيا بطمة تضامنها مع ابنتها بعد انفصالها عَنّْ المنتج البحريني محمد الترك.

واعتبرت والدة دنيا بطمة أن أفضل طريقة للانتقام من الشخص الذي تسبب فِيْ الأذى هِيْ نفِيْ وجود الطرف الآخر، وعلقت “الحرمان من وجودنا هُو الخسارة الحقيقية، وفِيْ الوقت المناسب سيفهمون وفِيْ ذلك. “. الوقت الذي سوف يندمون فِيْه أكثر من غيرهم “.

وأضاف “الانتقام لا يتحقق بإلحاق الأذى بالطرف الآخر. إن الانتقام الحقيقي يأتي من خلال طرد الأشخاص الذين تسببوا فِيْ ضرر فِيْ حياتك، ثم العمل على حرمانهم من وجود شخص صالح وصادق ومتعلم ومحب “. لخير الآخرين، وسيكون هذا أشد العقاب عليهم “.

واعتبرت والدة الفنانة دنيا بطمة، أنه لا يجوز اللجوء إلَّى الإهانات وتشويه صورتها ومحاولة رد الأذى بالضرر، وعلقت “هذا الأمر من التصرفات غير المكتملة لمن يشبههم”.

وتفاعل المتابعون مع الفِيْديو، حيث ربطوا الكلمات التي اختارها برد المنتج البحريني محمد الترك، زوجة ابنته السابقة دنيا بطمة، طالبا منه العيش بسلام مع عائلته. ، وكشف أنه سئم مما أسماه “أبناء الممنوع”.

وتساءل المتابعون عَنّْ سبب هذا الاستياء الذي تشعر به دنيا بطمة وعائلتها تجاه محمد الترك، حيث قال أحدهم “لا بد أن محمد قام ببعض الأعمال الجادة التي أساء خلالها إلَّى زوجته السابقة”.

كَمْا دعا متابعًا آخر إلَّى عدم إظهار مشاكله الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وحل خلافاتهم بهدوء وتوافق.

فِيْ غضون ذلك، كان محمد الترك قد أعلن منذ فترة عَنّْ انفصاله عَنّْ الفنانة دنيا بطمة، مبينًا أنه سينسحب من مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا “الله يكفِيْني وهُو خير وكيل، وأثني على تفويضي”. والله ما اختاره الله، ورأيت أنه من الجيد الانسحاب من الشبكات الاجتماعية إلَّى الأبد، أو ربما لفترة طويلة.

وحيا الترك الشعب المغربي الذي له كل الحب والاحترام، واعتذر عَنّْ أي أخطاء ارتكبتها فِيْ الفترة الماضية، وعلق قائلاً تحية خاصة لكل المقربين من علي، سامحوني إذا أخطأت. خطأ بشكل مباشر أو غير مباشر.