انتهاء اجتماع وزراء مالية G20 دون إصدار بيان ختامي

حثت إندونيسيا وزراء مالية مجموعة العشرين يوم السبت على مواصلة التركيز على الاقتصاد، لكن مصدرين مطلعين قالا إن القمة فِيْ بالي من المرجح أن تنتهِيْ دون بيان رسمي بسبب الانقسامات المستمرة داخل المجموعة بشأن الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

وقال المصدران إن وزير المالية الإندونيسي سري مولياني إندراواتي، الذي يستضيف القمة، من المتوقع أن يصدر بيانا لرئيس الاجتماع يلخص فِيْه ما حدث. واضاف احد المصادر “لا نتوقع بيانا رسميا”.

أدان كبار المسؤولين الغربيين، بمن فِيْهم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، يوم الجمعة الحرب وهاجموا المسؤولين الروس بسبب التداعيات الاقتصادية الهائلة التي سببتها.

دعا وزير المالية الأوكراني سيرهِيْ مارشينكو، متحدثًا فِيْ الاجتماع عبر الإنترنت، إلَّى “عقوبات أكثر تركيزًا” على روسيا بسبب غزوها لبلاده. الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير، والذي وصفه الكرملين بأنه “عملية عسكرية خاصة”، ألقى بظلاله على اجتماعات مجموعة العشرين الأخيرة، بما فِيْ ذلك اجتماع وزراء الخارجية الأسبوع الماضي.

وفرضت دول غربية عقوبات صارمة على روسيا متهمة إياها بارتكاب جرائم حرب فِيْ أوكرانيا وهُو ما تنفِيْه موسكو. كان رد فعل دول أخرى فِيْ مجموعة العشرين، بما فِيْ ذلك الصين والهند وجنوب إفريقيا، أكثر صمتًا.

قال كَيْفَِيْن غالاغر، رئيس مركز سياسة التنمية العالمية فِيْ جامعة بوسطن “نحن فِيْ لحظة نقص فِيْ الريادة فِيْ الاقتصاد العالمي، حيث أصيبت مجموعة العشرين بالشلل بسبب حرب بوتين، فِيْ حين أن مجموعة الدول السبع قد أصيبت بالشلل. غير قادر على قيادة العالم نحو تأمين المنافع العامة العالمية “.

كان وزير المالية الإندونيسي يأمل فِيْ أن يتمكن المشاركون فِيْ الاجتماع من تجاوز خلافاتهم بشأن الحرب لمعالجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتصاعد أزمة الأمن الغذائي والتأثيرات غير المباشرة على قدرة البلدان منخفضة الدخل على سداد ديون.

يبدو أن الدول الأعضاء فِيْ مجموعة العشرين تعمل معًا فِيْ بداية الوباء، لكن المبادرات التي تهدف إلَّى تخفِيْف الصدمة التي تعرضت لها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون فشلت فِيْ تحقيق نتائج.

صرح السفِيْر الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل للصحفِيْين هذا الأسبوع بأن الافتقار إلَّى الشفافِيْة فِيْ قروض الصين للدول النامية كان “محورًا رئيسيًا للتنسيق” بين الولايات المتحدة واليابان، وكلاهما يشارك فِيْ مبادرة مجموعة السبع التي تركز على تحسين البنية التحتية لمواجهة المبادرة الصينية.

وأضاف إيمانويل أن القروض الصينية تسببت فِيْ مشاكل فِيْ سريلانكا وباكستان ودول أخرى.

اليوم السبت، ستناقش مجموعة العشرين الاستقرار المالي فِيْ حقبة ما بعد الوباء والمخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ، من بين مواضيع أخرى.