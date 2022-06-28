انتهاء التقديم على النقل الخارجي غدًا والتسجيل مستمر عبر نور

غدا الأربعاء، سيغلق الباب أمام طلب التحويلات الخارجية لشاغلي الوظائف التدريسية للعام الدراسي 1444 هـ، وفق الإجراءات الموضوعة للتحويل.

التقديم من خلال نور

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم يوم الخميس الماضي 23 يونيو ؛ من ضمن استراتيجية الوزارة التركيز على خلق البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.

يواصل نظام نور استقبال طلبات التحويل الخارجي لشاغلي التعليم وفق الآلية التي تم تطويرها لعرضها والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم قبل أيام.

كيف تدخل رغباتك

يتم تسجيل رغبات نقل النقل من خلال ما يلي

قم بتسجيل الدخول إلى نظام نور إما باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك أو من خلال الوصول الوطني الموحد.

انتقل إلى رمز خدمات شؤون المعلمين ثم اختر رغبات النقل الخارجية الخاصة بك.

يرجى ة البيان، وقراءته بعناية، وتحديد المربع المحدد لذلك، والمتابعة إلى البيان التالي.

ستظهر لك صفحة تأكيد البيانات لتها والتأكد من صحتها.

بعد تأكيد البيانات، سيتم نقلك إلى صفحة بيانات اعتماد البيانات.

استلام الإقرار بالاستلام بعد طباعته وتوقيعه.

انتقل إلى صفحة إدخال الرغبات وحدد الرغبات حسب الأولوية.

أنظمة المرور الخارجية

وقالت الوزارة في وقت سابق إن الحركة تخضع لخمس قواعد وضوابط جديدة، وهي كالتالي