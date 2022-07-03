انتهاء علاقة سيبولدي مع أهلي جدة

قررت إدارة نادي الأهلي جدة إقالة أول مدرب لفريق كرة القدم بالنادي، مدرب الأوروغواي روبرت سيبولدي.

انتهى عقد روبرت سبولدي مع النادي الأهلي جدة، لذلك توقف عن تدريب فريق كرة القدم الأول للنادي.

حيث أشارت صحيفة “الرياض” إلى أن قيادة نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي قررت عدم تجديد عقد المدرب الأوروغواياني.

هبط الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي إلى الدرجة الأولى السعودي، بعد تعادله الخاسر أمام الشباب في اليوم الأخير من دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي.

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي جدة الموسم الماضي من دوري المحترفين السعودي، حيث احتل المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.