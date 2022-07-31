انتهاء فترة إدخال رغبات النقل الداخلي غدًا وإعلان النتائج 13 محرم

غدا الأحد هو آخر موعد لتقديم الطلبات الداخلية لنقل المعلمين، وتعلن النتائج في 13 من محرم.

تم تطوير الإجراءات

تراعي الإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل الشاغلين التعليمي، والحفاظ على حقوق المتقدمين من خلال منحهم نقاط ومزايا إضافية، ومنح نقاط لكل متقدم حسب خدمته، بالإضافة إلى ذلك. لتمييز وتقدير المعلمين ذوي الأداء العالي، والإجراءات الموضوعة تميل إلى تقليل قوائم الانتظار المطبقة في التحويلات والإجراءات السابقة.

التسجيل والجدول الزمني

بدأ تسجيل طلبات التحويل الداخلي في نظام نور اعتباراً من 25/12/1444 هـ ويستمر حتى يوم غد 2/1/1444 هـ، وستكون فترة الاعتراض الإلكتروني على نتيجة التحويل الداخلي اعتباراً من 13/1/13 هـ. إلى 15/1/1444 م ح.

نقل معلمين من مدرسة مغلقة

تم تضمين جميع قطاعات الصناعة لجميع المعلمين في المدارس المغلقة وسيتم العثور عليها في حساباتهم في نظام نور.

يمكن للمدرسين تسجيل رغبات المدارس بالإضافة إلى تنظيم الشرائح. ما يلي مطلوب

سجل ما تريده من رغبات المدارس (اختر مدرسة بالاسم كرغبة في التحويل) حتى 20 أمنية إذا كنت تريد.

رتب كل أقسام القطاع حسب رغباتك ولا ترضى بوجود عدد معين منها، مع الحرص على أن يكون الترتيب النهائي للرغبات دقيقًا.

المقطع في حركة المواصلات يقصد به منطقة جغرافية معينة (حي سكني مثلا شريحة النوارية) ويحتوي على مدارس بجميع المراحل (ابتدائي ومتوسط ​​وثانوي) ويختار المعلم جميع المدارس فيها. المقطع حسب مرحلة مؤهلة وقانون الحركة.