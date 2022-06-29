انتهاء موسم نجم الزمالك بعد إصابته في لقاء سيراميكا

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب كرة القدم بالفريق الأول لنادي الزمالك، عن مدى إصابة نجم الفريق الشاب سيف فاروق جعفر، بعد خضوعه للفحوصات الطبية عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري. .

وأوضح طبيب الزمالك أن نتائج الأشعة أظهرت إصابة اللاعب بكسر في مشط القدم الرابع للذراع.

وأشار إلى أنه قام أمس بعمل “جبيرة” على اللاعب، وسيتم تحديدها لاحقًا إذا استمر اللاعب في العلاج المحافظ من خلال “الجبيرة” التي صنعوها، أو اللجوء إلى التدخل الجراحي لإصلاح الكسر بالمسامير أو الشرائح. .

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب نظيرته سيراميكا كليوباترا، بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي واجهتهم مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في إطار الأسبوع الثالث والعشرين. من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث حقق 16 مباراة وتعادل 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما تجمدت ميزانية سيراميكا كليوباترا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.