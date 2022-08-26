انتهت.. إغلاق “قضية” محمد كنو مع الهلال والنصر

أغلق المركز السعودي للتحكيم الرياضي للتو باب الخلاف فِيْ قضية النجم محمد كنو مع الهلال والنصر، بحسب آخر التقارير الصحفِيْة التي وردت مساء الجمعة.

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أثارت قضية النجم محمد كانو، جدلًا كبيرًا فِيْ الشارع الرياضي، منذ تاريخ 6 يناير 2022، عَنّْدما أعلن الهلال عَنّْ تمديد عقد اللاعب فِيْ نفس الوقت، حيث كشف النصر عَنّْ حصوله على. خدماته، بشرط جزائي يقدر بـ27 مليون ريال سعودي، مما دفع الأخير للجوء إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأصدرت غرفة تسوية المنازعات عدة عقوبات بحق الهلال، منها حظر تسجيل لاعبين جدد فِيْ صيف 2022، مع إيقاف محمد كنو، لمدة 4 أشهر، وإجبارهم على دفع 27 مليون ريال، إلَّى نادي الهلال. -نصر.

انتهت .. أغلقت “قضية” محمد كنو مع الهلال والنصر

وأشار الإعلامي أحمد العجلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن مركز التحكيم الرياضي أغلق قضية محمد كانو مع الهلال والنصر بإصدار الحكَمْ الرسمي قريبا. .

وكان المركز السعودي للتحكيم الرياضي قد أصدر بيانًا رسميًا، أكد أن قرارات أزمة محمد كانو مع الهلال والنصر على وشك أن تصدر رسميًا قبل نهاية أغسطس 2022.

وتوجه الهلال إلَّى المركز السعودي للتحكيم الرياضي، على أمل تعليق عقوبة منع تسجيل لاعبين جدد فِيْ السوق الصيفِيْ، التي رُفضت، أثناء الاستماع إلَّى أقوال أطراف القضية، واستكَمْال المرافعات. ، حتى صدور قرار نهائي من شأنه أن يضع حداً لأكثر الحالات شهرة فِيْ المجتمع الرياضي فِيْ عام 2022.

يشار إلَّى أن الهلال فاز بأول مباراة له فِيْ الدوري السعودي “روشان” على حساب الخليج (2-0)، فِيْما يبدأ النصر مبارياته، مساء غد السبت، أمام الوحدة.