انتهت| الأهلي “يتفق” مع مهاجم النصر.. صفقة 2022 المفاجئة

قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة وليد معاذ، صفقة محلية جديدة، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة، فِيْ مسابقة الدوري الأصفر.

وقع النادي الاهلي 5 اتفاقيات رسمية حتى الان .. وهم حارس المرمى البرازيلي رينان ريبيرو، والظهِيْر الأيسر إبراهِيْم الزبيدي، والأجنحة الأرجنتينية والجامايكية ليساندرو الزوجاري ولويس جرابان، والمهاجم التونسي يوسف العبدلي.

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إلَّى جانب هذه العمليات، أعلن يوسف عَنّْبر، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، عَنّْ ضم لاعب الوسط الهُولندي من أصل مغربي هشام فايق ونجمًا محليًا.

* النادي الأهلي “يتفق” مع نجم النصر

وفِيْ هذا السياق أعلنت صحيفة “اليوم” عَنّْ اتفاق إدارة الأهلي مع عيسى الراشد مهاجم نادي النصر. للانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول، هذا الصيف.

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وأشارت الصحيفة إلَّى أن الراشد سيوقع رسميًا عقود انتقاله لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقع الراشد (20 عاما) عقوده مع نادي النصر فِيْ 2022، قبل أن ينتقل إلَّى نادي كولترال ليونيسا الإسباني، فِيْ إطار عرض المواهب فِيْ المملكة.