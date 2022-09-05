انتهت| الأهلي يحسم صفقته السادسة.. “الاتفاق تم”

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، فِيْ العملية السادسة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وتعاقد الأهلي مع الظهِيْر الأيسر إبراهِيْم الزبيدي، من فريق كرة القدم الأول لنادي الطائي، بعد أن لعب مع النصر من 2013 إلَّى 2016.

اقرأ أيضا

نجم النصر “يعرض” على الأهلي فِيْ أغرب صفقات 2022 .. وقرار معاذ

هل ينهِيْ نجم الهلال عقده قبل “قمة” الزمالك .. حَقيْقَة القرار المفاجئ

وإلَّى جانب الزبيدي، كان الراقي يضم التونسي يوسف العبدلي والغابوني لويس جرابان والأرجنتيني ليساندرو الزوغاري، وكذلك الحارس البرازيلي رينان ريبيرو.

* الأهلي “يتفق” مع هشام فايق

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة “عكاظ” أن إدارة الأهلي توصلت إلَّى اتفاق مبدئي مع النجم الهُولندي الأصل المغربي هشام فائق.

أنظر أيضا

سالم الدوسري “يقلد” الحمد الله. هل ينتقل من الهلال إلَّى الاتحاد

بن نافل يغري نجم الاتحاد بعد “تجديد رئاسته للهلال” … واللاعب يرد

وكشفت الصحيفة منذ فترة، أن فايق اقترب بشدة من ارتداء قميص الراقي. حيث يمكن الإعلان عَنّْ الصفقة فِيْ أي وقت.

ولعب فايق، المتميز فِيْ دائرة الضوء، فِيْ صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الفِيْصلي من 2022 إلَّى 2022.