لا يوجد صوت يعلو فِيْ أوساط الرياضة السعودية فِيْ الوقت الحالي، باستثناء النصر ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبدالرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 12 هدفاً وصنع آخر، خلال 13 مباراة رسمية حتى الآن.

من جانبه، كثف مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمدالله والاتحاد، حيث قدم تسجيلات صوتية للجنة المهنية زاعمًا وجود “مؤامرة” لخروج اللاعب من العالم، والانضمام إلَّى قلعة العميد. .

* مَوعِد إعلان القرارات الرسمية فِيْ قضية الحمد الله.

وفِيْ هذا السياق، كشف القانوني أحمد الشيخي، عَنّْ مَوعِد إعلان لجنة الاحتراف ومكانة اللاعبين، عَنّْ قراراتها الرسمية، فِيْ القضية التي هزت المجتمع الرياضي السعودي، فِيْ الأسابيع الأخيرة.

وقال الشيخي عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر” إن القرارات الرسمية فِيْ قضية الحمد الله ستعلن الخميس أو الجمعة.

وأوضح القاضي أن ما ذكره عَنّْ مَوعِد إعلان القرارات الرسمية فِيْ القضية يستند إلَّى بعض المعطيات، ولا يمثل معلومات مؤكدة.

وفِيْ الختام أعرب أحمد الشيخي عَنّْ تمنياته بالنجاح لنادي النصر والاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.