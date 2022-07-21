انتهت| “النصر أم الاتحاد”.. لينجارد يختار ناديه الجديد

قرر النجم الإنجليزي جيسي لينجارد وجهته المقبلة بعد عروض مغرية من ناديي النصر والاتحاد. التوقيع عليه فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي 2022-2023.

وانتهى عقد لينجارد (30 عاما) مع الفريق الأول لكرة القدم مانشستر يونايتد فِيْ الأول من يوليو تموز.

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النجم الإنجليزي، الذي يهِيْمن على مركز الظهِيْر وصانع الألعاب، شارك فِيْ 231 مباراة رسمية مع الشياطين الحمر، فِيْ مختلف المسابقات، سجل فِيْها 35 هدفًا وقدم 21 تمريرة أخرى.

* نادي جيسي لينجارد الجديد

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة “التايمز” البريطانية، عَنّْ اتفاق جيسي لينجارد مع نوتنغهام فورست، بالترقية إلَّى الدوري الإنجليزي الممتاز “الدوري الإنجليزي الممتاز”، بعد غياب طويل.

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وكشفت الصحيفة أن لينجارد سيتقاضى راتبا قدره 50 ألف جنيه أسبوعيا فقط. حيث فضل خيار نوتنغهام مقارنة بالعديد من العروض الأخرى.

وهكذا، رفض نجم مانشستر يونايتد السابق التوقيع مع النصر أو الاتحاد، مفضلاً البقاء فِيْ الملاعب الإنجليزية، خلال الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.