انتهت| “الهروب” من الهلال.. ميشيل يسدل الستار على خيانة الموسم

كشف النجم البرازيلي ميشيل دلجادو، من فريق نادي الهلال، حَقيْقَة “هروبه” من فريق كرة القدم الأول، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وانضم ميشال، 26 عامًا، إلَّى الهلال فِيْ يناير 2022، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 4 أخرى، خلال 19 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات.

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ونشرت وسائل إعلام برازيلية، خلال الساعات الماضية، نبأ رفض نجم السامبا العودة للسعودية وانتقل إلَّى أحد الأندية فِيْ بلاده.

* حَقيْقَة أن ميشال دلغادو “هرب” من الهلال

وفِيْ هذا السياق، نقل الصحفِيْ الرياضي أحمد راغب عَنّْ تافاريس “الصديق المقرب” لميشال، أن نبأ “هروب” لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم غير صحيح.

وكشف تافاريس – وفق ما أورده راغب عبر حسابه على “تويتر” – أن النجم البرازيلي سعيد، داخل أسوار قلعة الزعيم، وسيعود لفريق كرة القدم الأول، مع انطلاق الاستعدادات، للموسم الجديد. .

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لم ينف صديق ميشيل رغبة اللاعب البرازيلي فِيْ العودة إلَّى فلامنجو مرة أخرى. قال “سوف ينضم إلَّى الفريق مرة أخرى، ذات يوم”.

اعترف تافاريس أن ميشيل ديلجادو تلقى عرضين من البرازيليين بوتافوجو وفلامنجو. لإدراجه فِيْ صفوف أحدهم خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

وأوضح تافاريس أن ميشال أبلغ الناديين أنه إذا أرادوا التوقيع عليه، فعليهم التحدث إلَّى مديري نادي الهلال، إذا قالوا نعم، فلن يواجهُوا أي مشكلة.