انتهت| قضية حمد الله.. خطاب عاجل من “الاحتراف” إلَّى النصر والاتحاد

لا يوجد صوت يعلو فِيْ مجتمع الرياضة السعودي فِيْ الوقت الحالي باستثناء قضية النصر ضد نادي الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، بإرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية اللاعب. عقد مع قلعة العالم.

* مفاجأة رسمية فِيْ حالة النصر والحمد لله

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي عَنّْاد الرشيد، “إغلاق” هِيْئة الاحتراف السعودية، قضية الانتصار على الاتحاد وحمد الله رسمياً.

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وتحت عَنّْوان “خاص وعاجل” كشف الرشيد فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، أن اللجنة أخطرت النصر والاتحاد بإصدار قراراتها الرسمية. فِيْ حالتك خلال الأيام القليلة القادمة.

وسمعت “المهنية” فِيْ الأيام الماضية تصريحات حمدالله وعدد من إداريي ومسؤولي النصر وعلى رأسهم المدير التنفِيْذي حميد البلوي.

جدير بالذكر أن أكثر من مصدر وتقرير أكد خلال الساعات القليلة الماضية أن مصير القضية قد تغير، وسط احتمال تخفِيْف العقوبات المتوقعة على النقابة.