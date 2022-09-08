انتهت| مَوعِد أولى مباريات فهد المولد مع الشباب

وقرر الجهاز التدريبي للفريق الكروي الأول لنادي الشباب مَوعِد مشاركة النجم العالمي الكبير فهد المولد فِيْ المباريات.

استأجرت حركة الشباب المولد، 28، هذا الصيف ؛ ولمدة 3 سنوات قادمة حتى يونيو 2025، على أساس انتقال مجاني.

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الليث استأجر النجم العالمي. – نتيجة لقرار مركز التحكيم الرياضي، بحيث تكون المدة التي تم خلالها الإيقاف عَنّْ اللاعب كافِيْة ؛ واتهم بتناول المنشطات المحظورة وسُمح له بالعودة إلَّى الملاعب مرة أخرى.

* مَوعِد ظهُور فهد المولد مع نادي الشباب

وبحسب صحيفة الرياضية، سيغيب المولد عَنّْ مباراتي الشباب أمام الطائي والعدالة فِيْ الجولتين الثالثة والرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي 2022-2023.

وكشفت الصحيفة أن الجهاز الفني فضل عدم إشراك فهد المولد فِيْ مباراتي الطائي والعدالة. بسبب نقص التحضير.

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وأعلن أن الظهُور الأول لنجم الاتحاد السابق، مع الفريق الكروي الأول لنادي الشباب، سيكون فِيْ 2 أكتوبر 2022، عَنّْدما يواجه الفِيْحاء، فِيْ اليوم الخامس من المسابقة. .