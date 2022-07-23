انتهت| مَوعِد حسم قضية حمد الله.. و”صدمة” تنتظر البلوي فِيْ الاتحاد

لا يوجد حاليا أي صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء الكفاح من أجل النصر مع نادي الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية عقد اللاعب مع اللاعب. قلعة العالم.

* مَوعِد حسم قضية الحمد الله .. وصدمة للبلوي

وفِيْ هذا السياق كشفت صحيفة “الرياض” عَنّْ مَوعِد صدور قرار لجنة الاحتراف وشروط اللاعب بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن لجنة الاحتراف ستصدر قرارها النهائي فِيْ القضية التي أثارت قلق الرأي العام الرياضي فِيْ المملكة العربية السعودية منتصف الأسبوع الجاري.

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وقبل الإعلان عَنّْ القرارات الرسمية فِيْ القضية، قدم الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل المشورة إلَّى أنمار الهِيْلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد.

عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، نصح المريسل رئيس نادي الاتحاد بالبدء فِيْ تشكيل هِيْئة إدارية جديدة لفريق كرة القدم، من الآن فصاعدًا ؛ فِيْ اشارة الى تعليق او الغاء الثنائي حامد البلوي ومشعل السعيد.

حامد البلوي الرئيس التنفِيْذي لفريق الاتحاد لكرة القدم ومدير كرة القدم مشعل السعيد. وعلى رأس المتهمين بـ “تحريض” عبد الرزاق حمدالله، فِيْ قضية النصر، يمكن اعتقالهم أو حتى طردهم، إذا تمت إدانتهم رسميًا.