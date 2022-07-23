انجاز تواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد احصل على مساعدات مالية للمحتاجين والفقراء وسداد الديون والقروض

WhatsApp مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد كيفِيْة تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الكثير من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والهدف من هذه المساعدة هُو توفِيْر حياة كريمة للجميع . المواطنين السعوديين. عرضه على فئات معينة فِيْ المجتمع وهِيْ مجموعات ليس لها دخل شهري ثابت. من خلال هذا المقال سنتعرف على أهم الخطوات التي يتم اتخاذها لتقديم طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

أصبح الآن ممكناً لجميع مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة ولكل من يرغب احصل على مساعدة مالية أن يطلبوا المساعدة باتباع بضع خطوات بسيطة من خلال كتابة طلب المساعدة بتنسيق محدد يبدأ بتحية الأمير عبد العزيز بن فهد.

ثم يتم ذلك تقديم طلب طلبك، مع مراعاة أنه بطريقة بسيطة للغاية، وشرح سبب طلب المساعدة، ومن ثم يتم إضافة كافة تفاصيل الطلب مع تقديم الأوراق والأدلة التي تدل عليه، ثم كل شيء. تتم ة البيانات والمستندات قبل تقديم الطلب، وإرسالها مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخطاب واضح وسلس وسهل كَمْا أكدنا سابقًا، ويمكن التواصل من خلال عنوان المقر الرسمي للمؤسسة أو من خلال رقم الأمير عبدالعزيز بن فهد 8004000000.

نموذج طلب المساعدة

كيفِيْة التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد

فِيْ البداية أضف العنوان المناسب مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد وهِيْ 38 السَعُودِيْة فِيْ طريق مدينة تبوك

الامير فهد بن سلطان بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بالنسبة للتواصل عبر الواتساب من خلال الرقم +966 55048 4810.

ويمكن التواصل عن طريق رقم جوال المؤسسة وهُو 485232658966.

للتواصل خارج المملكة العربية السَعُودِيْة، اتصل على 920030003.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون شخصًا متوسط ​​الدخل، مع مراعاة أنه يتم إرسال جميع المستندات.

أزمة قانونية تؤكد ما يتعلق بوضعهم الاقتصادي.

طرق مساعدة الأمير عبدالعزيز بن فهد

ومن أشكال المساعدة التي قدمها الأمير عبد العزيز بن فهد بمساعدته ما يلي

يتم صرف مساعدات الأمير عبد العزيز للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى دفع أو سداد أقساط القرض للأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية.

وكذلك صرف المساعدات لمن لا يتحمل مشقات الحياة، بالإضافة إلى تغطية نفقات المرضى عن كل منهم.

التكاليف العلاجية والجراحية.

بالإضافة إلى تقديم المساعدة الشاملة للأيتام والأرامل والمدينين والمحرومين من حريتهم.

مكتب صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن فهد

للحصول على المساعدة، يمكنك الاتصال بمكتب صاحبة السمو الملكي.

المكتب متاح للتواصل يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

المكتب مفتوح من الثامنة والنصف صباحًا حتى التاسعة والنصف ليلاً.

العمل المكتبي غير متوفر يومي الخميس والجمعة.

العنوان 6600 نهضة المعرفة، الروضة، جدة 23432، المملكة العربية السَعُودِيْة.

شُروطْ الحصول على المساعدة المالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز وضعت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد مجموعة من الشُروطْ التي يجب توافرها وهِيْ كالتالي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب على الشخص تقديم جميع المستندات وكذلك الأوراق الرسمية التي تثبت الحالة الجسدية والصحية والاقتصادية. فِيْ حالة معاناة الشخص من أي مرض صحي، أو حتى إعاقة جسدية، أو أي سبب يمنعه أو يمنعها من العمل.