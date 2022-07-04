انخفاض أسعار القمح الروسي مع حصد المحصول الجديد وخفض ضريبة التصدير

قال محللون يوم الاثنين إن الأسعار الروسية تراجعت الأسبوع الماضي بسبب ضغوط من المحصول الجديد، الذي بدأ المزارعون حصاده لتوه، بالإضافة إلَّى خفض ضرائب الصادرات وانخفاض الأسعار فِيْ بورصة شيكاغو للأوراق المالية.

خفضت روسيا، التي يعاقب عليها الغرب، الضرائب على صادرات الحبوب بشكل حاد الأسبوع الماضي لدعم الشحنات فِيْ موسم التسويق فِيْ يونيو ويوليو.

قال معهد دراسات السوق الزراعية، إن أسعار محصول القمح الجديد، الذي يحتوي على 12.5٪ بروتين، وكذلك أسعار الاستيراد من موانئ البحر الأسود، انخفضت بما يتراوح بين 25 و 375 دولارًا للطن على ظهر الباخرة. نهاية الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.

أشارت شركة “سوفكون” المتخصصة فِيْ أبحاث السوق الزراعية بمنطقة البحر الأسود، إلَّى أن أسعار استيراد القمح فِيْ الفترة من يوليو إلَّى أغسطس تراوحت بين 375 دولارًا و 385 دولارًا للطن، مقابل 390 إلَّى 400 دولار فِيْ الأسبوع السابق.

ونقلت سوفكون عَنّْ بيانات الموانئ التي أظهرت أن روسيا صدرت 250 ألف طن من الحبوب الأسبوع الماضي، مقابل 500 ألف طن فِيْ الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 50٪.