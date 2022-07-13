انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في 3 أشهر

بعد ظهر أمس الثلاثاء، تراجعت أسعار النفط وخام برنت إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في 3 أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 7.61 دولار أو 7.1 بالمئة إلى 99.49 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ 11 أبريل نيسان.

هبوط سعر النفط

وسجلت أسعار النفط انخفاضًا حادًا خلال اليوم، حيث أثار تجدد إصابات كورونا في الصين مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

التاج والدولار

تأتي الانخفاضات وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، مع توقع بيانات التضخم الأمريكية.

كما يزيد الدولار القوي من الضغط لأنه يجعل النفط أقل جاذبية للمستثمرين وأكثر تكلفة في الأسواق الناشئة.