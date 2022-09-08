انخفاض الاحتياطيات الأجنبية فِيْ مصر إلَّى 33.142 مليار دولار خلال أغسطس

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن صافِيْ احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد انخفض إلَّى 33.142 مليار دولار فِيْ أغسطس من 33.143 مليار دولار فِيْ يوليو.

واستمرت أرصدة الاحتياطي فِيْ البنك المركزي المصري مقابل 33.375 مليار دولار نهاية يونيو.

وكان الاحتياطي تراجع فِيْ يونيو الماضي بنحو ملياري دولار، وانخفض فِيْ مايو الماضي بنحو 1.63 مليار دولار، نتيجة سداد مصر لمدفوعات تتعلق بالديون الخارجية.

وفِيْ مايو الماضي، سدد البنك المركزي المدفوعات المتعلقة بالديون الخارجية المستحقة، والتي قُدرت بنحو ملياري دولار، بما فِيْ ذلك استحقاق قسائم السندات الحكومية الصادرة عَنّْ وزارة المالية، بالإضافة إلَّى مستحقات صندوق النقد الدولي. والتزامات أخرى.