انخفاض الرؤية في الرياض والمنطقة الشرقية حتى الصباح

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لجزيئات الغبار التي تتسبب في انخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتضررة من الإنذار هي الأفلاج، الحارق، الخرج، الدرعية، الدليم، السيل، العاصمة الرياض، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريميلة. وحوطة بني تميم والرامة وضرمة، مشيرا إلى استمرار حالة التأهب حتى الثانية من صباح الجمعة.

العوالق الترابية في المنطقة الشرقية

تستمر حالة العوالق الأرضية بالمنطقة الشرقية مما يؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية وتتأثر الظاهرة المذكورة بكل من الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وكفر العليا وتستمر حالة الاستنفار حتى الساعة الواحدة. في صباح الجمعة.

كما حذر المركز من أن مناطق الأحساء والبطحاء والعبيلة والعديد وحرض وخريص وسلوى والعرضة بالمنطقة الشرقية تأثرت بالعوالق من البر وانخفاض الرؤية الأفقية. ستبقى حالة التأهب في المدن المذكورة أعلاه حتى الواحدة صباح يوم الجمعة.

انخفاض بحر العرب

وتجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان تشهد حالة صيفية ممطرة متأثرة بانخفاض بحر العرب الذي أصبح دولة استوائية يوم الجمعة. وسط هطول أمطار متزايدة وغزيرة في عدة وديان، مع التأكيد على أن المملكة لن تتأثر بالمتغير المناخي المذكور أعلاه.

وأشار حساب طقس العرب على تويتر، إلى نشاط التكوينات المحلية في جبال الحجر، مع احتمال توسع النشاط خلال الساعات المقبلة.

أكد المركز الوطني للأرصاد، أمس الأربعاء، رصده لحالة استوائية في بحر العرب الجمعة المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، أنه لا توجد مؤشرات على تأثير مباشر للوضع على بيئة المملكة.