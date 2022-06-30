انخفاض تاريخي غير مسبوق لـ البطالة في السعودية بعد 32 قرار توطين

انخفاض معدل البطالة للسعوديين خلال الربع الأول من عام 2022 م. ووصلت إلى 10.1٪ من تقديرات مسح القوى العاملة، مقابل 11.0٪ في الربع السابق. هذه هي أقل نسبة انخفاض منذ عام 2008.

32 قرار موقع

يأتي ذلك تتويجا لجهود وزارة الموارد البشرية لإصدار (32) قرار سعودة شملت (35) مهنة في مختلف القطاعات ساهمت في خفض معدل البطالة، حيث انخفض معدل البطالة بين الرجال والنساء السعوديات. . للربع الأول من عام 2022 م بنسبة 10.1٪.

دخلت قرارات التوطين حيز التنفيذ هذا العام من خلال 19 قرارا شملت العديد من القطاعات والمهن المحددة، من بينها مهن الأشعة، والمختبرات، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية، وقطاع الأجهزة الطبية، والمهن التسويقية، ومهن الدعم الإداري، و موقع قطاع السينما وقطاع مراكز التسوق مما وفر المزيد من الفرص للعمل التحفيزي والمنتج.

قطاعات محددة

ساهمت قرارات التوطين النوعية مثل الصيدلة وطب الأسنان والهندسة والاتصالات والتكنولوجيا في رفع مشاركة السعوديين في سوق العمل، مما أدى إلى هذه النتيجة الرائعة لتصل إلى 10.1٪، بينما توسعت وزارة الموارد البشرية في خلق أنماط عمل حديثة. مثل العمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر. تسهيل دخول شرائح مختلفة من سوق العمل من مختلف التخصصات.

الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية لتمكين المرأة من خلال برامجها الداعمة، مثل التدريب الموازي والتدريب القيادي، خفض معدل بطالة المرأة السعودية خلال الربع الأول من عام 2022 م. وبلغ 20.2٪ مقابل 22.5٪ في الربع السابق.

نتائج مميزة

كما حققت قرارات التوطين النوعي وتوطين عدد من المهن في مختلف القطاعات نتائج ملحوظة تمثلت في أقل نسبة انخفاض منذ 14 عامًا، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين والسعوديات خلال الربع الأول من عام 2022 م. بنسبة 10.1٪، فيما ساهمت برامج دعم المرافق وحماية الوظائف خلال وباء كورونا وتداعياته في انخفاض معدل البطالة السعودي ووصل إلى 10.1٪ من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ 11.0٪ في السابق. فترة. الرابع.

برنامج نطاقات ودعم الأعمال

حقق برنامج نطاقات وحماية الأجور ومبادرات الوزارة لدعم الأعمال نتائج ملموسة في التخفيف من انخفاض معدل المشاركة العمالية بحلول الربع الأول من عام 2022 م. وبلغ 50.1٪ مقارنة بـ 51.5٪ في الربع السابق رغم التأثير الاقتصادي العالمي.

أول قطرة

وانخفض معدل بطالة السعوديات إلى 20.2٪، وهو معدل غير مسبوق، وصل إلى معدلات ما قبل 2002، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع نسبة المشاركة منذ ذلك الحين، وذلك بفضل التشريعات التي ساعدت على تعزيز جهود وزارة التربية والتعليم. أفادت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية في تمكين المرأة، مما أدى إلى برامج تعزز تمكين المرأة، مثل التدريب والتوجيه على القيادة، وقد أفادت قرة ووصل وغيرها عن بلوغ هذه المستويات القوية من الانخفاض في معدل البطالة في السعودية. شبه الجزيرة العربية. النساء.

بذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهوداً كبيرة في مجال توطين الوظائف وحمايتها ومواكبة الآثار الاقتصادية المستمرة، الأمر الذي ساعد في الحد من تراجع نسبة المشاركة في القوى العاملة السعودية خلال الربع الأول من عام 2022 م حيث بلغت 66.0٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022 م. 66.8٪ في الربع السابق.

انخفضت معدلات البطالة تاريخيًا، ويعد معدل التراجع في معدلات البطالة مؤشرًا إيجابيًا على صحة وحيوية سوق العمل، وهو نتيجة جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنقل ودعم المؤسسات لتنفيذها. قراراتهم.

التعاون المستمر

أظهر تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية المشرفة في تنفيذ سياسات وقرارات التوطين هذه الأرقام الإيجابية والمعدلات الواعدة في الربع الأول من عام 2022. كانت قرارات التوطين ذات أهمية قصوى. أهمية لتحقيق قدر أكبر من فرص العمل للمواطنين والحفاظ على الوظائف.

معيار غير مسبوق

ساهم إطلاق برنامج محفظة المطورين المعاد تصميمه في دخول السعوديين السريع إلى سوق العمل في القطاع الخاص، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين (10.1٪). وتحظى بتأييد تجاوز السعوديين حاجز المليوني في القطاع الخاص، خاصة وأن بطالة المرأة السعودية انخفضت بنسبة 20.2٪، وهي نسبة غير مسبوقة منذ عشرين عاما.

ساعدت تشريعات الوزارة، من خلال مجالات المطورين وبرامج التتبع وتتبع امتثال الشركات، في تحقيق هذه النتائج القياسية من حيث انخفاض البطالة وزيادة معدلات التوظيف للسعوديين.

أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 10.1٪ في الربع الأول من عام 2022، بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بـ 11٪ في الربع الرابع من عام 2022، وانخفاض. 1.6 نقطة مئوية مقابل 11.7٪ في الربع الرابع من عام 2022.

بطالة منخفضة

انخفض إجمالي معدل البطالة في المملكة للسعوديين وغير السعوديين بنسبة 0.9 نقطة مئوية إلى 6٪ في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ 6.9٪ في الربع الرابع من عام 2022 و 6.5٪ في الربع الأول من عام 2022، بحسب قناة العربية.

وأوضحت الهيئة أن نسبة مشاركة السعوديين في القوى العاملة انخفضت 1.4 نقطة مئوية لتصل إلى 50.1٪، وانخفض معدل توظيف السعوديين بنسبة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 45.1٪.

مؤشرات سوق العمل تتحسن

مقارنة بالعام الماضي، تحسنت المؤشرات الرائدة لسوق العمل للسعوديين، حيث ارتفع معدل المشاركة بمقدار 0.6 نقطة مئوية وزاد معدل السكان المشتغلين بمقدار 1.3 نقطة مئوية.