انخفاض طفِيْف فِيْ عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة بشكل طفِيْف الأسبوع الماضي، مما يشير إلَّى فقدان بعض الزخم فِيْ سوق العمل على خلفِيْة ارتفاع أسعار الفائدة.

قالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 2000 إلَّى رقم معدل موسميا قدره 250 ألف فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 13 أغسطس.

تمت ة بيانات الأسبوع السابق لإظهار 10،000 طلب أقل مما تم الإبلاغ عَنّْه سابقًا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 265 ألف طلب فِيْ الأسبوع الماضي.

على الرغم من ارتفاع الطلبات فِيْ الأسابيع الأخيرة، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من نطاق 270.000-300.000 الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلَّى تباطؤ فعلي فِيْ سوق العمل.

قامت الشركات فِيْ قطاعات الإسكان والتكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بتسريح الموظفِيْن استجابةً لتباطؤ الطلب الناجم عَنّْ الحملة العدوانية للاحتياطي الفِيْدرالي لتشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس آذار.