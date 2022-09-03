انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى منذ شهرين

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للتوظيف إلَّى أدنى مستوى خلال شهرين الأسبوع الماضي، وانخفضت حالات التسريح فِيْ أغسطس، مما يشير إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيحتاج إلَّى الاستمرار فِيْ رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لإبطاء سوق العمل.

يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لترويض التضخم عَنّْ طريق كبح الطلب فِيْ جميع قطاعات الاقتصاد.

قالت وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 5000 إلَّى رقم معدل موسمياً قدره 232000 فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 27 أغسطس.

أكد مسح أجراه معهد إدارة التوريد يوم الخميس الطلب القوي على العمال وكشف عَنّْ انتعاش حاد فِيْ التوظيف فِيْ قطاع التصنيع فِيْ أغسطس بعد ثلاثة أشهر من الانكَمْاش.

أظهر الاستطلاع أن “الشركات استمرت فِيْ التوظيف بمعدلات قوية فِيْ أغسطس، مع وجود أدلة قليلة على تسريح العمال، أو تجميد التوظيف، أو تخفِيْض عدد الموظفِيْن من خلال الاستنزاف”.

تم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر انخفاضًا بمقدار 5000 طلب عَنّْ ما تم الإعلان عَنّْه سابقًا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 248 ألف طلب فِيْ الأسبوع الماضي.

على الرغم من الزيادات الكبيرة فِيْ أسعار الفائدة التي وافق عليها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي للحد من التضخم، والتي زادت من مخاطر الركود، لا توجد حتى الآن علامات على تسريح العمال على نطاق واسع.

تظل الطلبات أقل من النطاق 270-300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلَّى تباطؤ فعلي فِيْ سوق العمل.

قالت الحكومة هذا الأسبوع إنه تم توفِيْر 11.2 مليون فرصة عمل فِيْ نهاية يوليو، مع وظيفتين لكل شخص عاطل عَنّْ العمل. تستمر مرونة سوق العمل فِيْ تبديد المخاوف من أن الاقتصاد فِيْ حالة ركود بعد انكَمْاش الناتج المحلي الإجمالي فِيْ النصف الأول من العام.

أكد المسح الأدلة على أن الاقتصاد آخذ فِيْ التوسع. ظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي مستقرًا عَنّْد 52.8 نقطة الشهر الماضي. تشير القراءة فوق عتبة 50 إلَّى التوسع فِيْ الصناعات التحويلية، والتي تمثل 11.9٪ من الاقتصاد الأمريكي.

سجلت خمسة من أكبر ستة قطاعات صناعية، بما فِيْ ذلك الآلات ومعدات النقل والكَمْبيوتر والمنتجات الإلكترونية، نموًا متوسطًا إلَّى قويًا.

لا يزال الاقتصاديون يتوقعون تباطؤ نمو الوظائف، خاصة مع استمرار انخفاض إنتاجية العمال بمعدلات غير مستدامة، مما يزيد من الضغط على تكاليف العمالة.