انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 10.1%

أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة من قبل الهيئة العامة للإحصاء تراجعا في معدل البطالة السعودي إلى 10.1٪ في الربع الأول من عام 2022، بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق .11٪ في الربع الرابع من عام 2022، و انخفاض قدره 1.6 نقطة مئوية مقابل 11.7٪ في الربع الرابع من عام 2022.

بطالة منخفضة

انخفض إجمالي معدل البطالة في المملكة للسعوديين وغير السعوديين بنسبة 0.9 نقطة مئوية إلى 6٪ في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ 6.9٪ في الربع الرابع من عام 2022 و 6.5٪ في الربع الأول من عام 2022، بحسب قناة العربية.

وأوضحت الهيئة أن نسبة مشاركة السعوديين في القوى العاملة انخفضت 1.4 نقطة مئوية لتصل إلى 50.1٪، وانخفض معدل توظيف السعوديين بنسبة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 45.1٪.

مؤشرات سوق العمل تتحسن

مقارنة بالعام الماضي، تحسنت المؤشرات الرائدة لسوق العمل للسعوديين، حيث ارتفع معدل المشاركة بمقدار 0.6 نقطة مئوية وزاد معدل السكان المشتغلين بمقدار 1.3 نقطة مئوية.