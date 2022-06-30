انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلَّى 10.1% بنهاية الربع الأول 2022

أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهِيْئة العامة للإحصاء السعودية انخفاضًا فِيْ معدل البطالة للسعوديين إلَّى 10.1٪ فِيْ الربع الأول من عام 2022، بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بـ 11٪ فِيْ الربع الرابع من عام 2022، وبانخفاض قدره 1.6 نقطة مئوية مقابل 11.7٪ فِيْ الربع الأول من عام 2022.

وانخفض الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين بنسبة 0.9 نقطة مئوية ليصل إلَّى 6٪ فِيْ الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ 6.9٪ فِيْ الربع الرابع من عام 2022، و 6.5٪ فِيْ الربع الأول من عام 2022.

وذكرت الهِيْئة أن نسبة المشاركة فِيْ القوى العاملة للسعوديين تراجعت 1.4 نقطة مئوية لتصل إلَّى 50.1٪، وانخفضت نسبة المشتغلين إلَّى السكان السعوديين بنسبة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 لتصل إلَّى 45.1٪.

مقارنة بالعام الماضي، تحسنت مؤشرات سوق العمل الرئيسية للسعوديين، حيث ارتفعت نسبة المشاركة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، وزادت نسبة المشتغلين إلَّى السكان بمقدار 1.3 نقطة مئوية.

ذكرت الهِيْئة العامة للإحصاء، أن السنوات الحالية شهدت نموا كبيرا فِيْ نسبة مشاركة المرأة السعودية فِيْ سوق العمل، وقبل ثلاث سنوات كانت نسبة مشاركة المرأة السعودية 20.5٪، ثم زيادة سريعة بلغت 13.1 نقطة مئوية. لتصل إلَّى 33.6٪ فِيْ الربع الأول من عام 2022.

مؤشرات سوق العمل فِيْ المملكة العربية السعودية