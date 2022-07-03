انخفاض ملحوظ في القيمة السوقية لعمر السومة

عمر السومة

شهدت القيمة السوقية للاعب السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي جدة الأول لكرة القدم، تراجعا كبيرا.

في عام 2022، كانت القيمة السوقية للاعب المنتخب السوري عمر السومة 5 ملايين يورو، بينما في العام الحالي 2022 أصبحت القيمة 2 مليون يورو أي تم تخفيضها بـ 3 ملايين يورو.

وهبط الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى السعودي بعدما وصل إلى المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

ورفض عمر السومة لاعب كرة القدم في الفريق الأول في الأهلي جدة، إذ سجل 10 أهداف فقط في الدوري السعودي للمحترفين.

يحظى عمر السومة باهتمام من مختلف الأندية، بما في ذلك النادي الأهلي، وكذلك القادسية في الكويت والريان في قطر.