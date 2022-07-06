انستقرام جميل الكساندر الرسمي

انستغرام مسؤول الكسندر الوسيم قبل ساعات قليلة، نقل خبر خطبة الأميرة إيمان بين الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى شاب يدعى جميل الإسكندر، لنتعرف عليه، بالإضافة إلى الرَابِطْ الموجود على حسابه الرسمي على إنستجرام. برنامج.

من هُو وسيم الكسندر

جميل ألكسندر خطيبة الأميرة إيمان بين الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، شاب يبلغ من العمر 28 عامًا تقريبًا، من مواليد 1994 م. فِيْ كاراكاس، فنزويلا، وهُو يوناني الأصل، يعمل جميل موظفًا فِيْ قطاع الخدمات المالية فِيْ نيويورك بأمريكا، والجدير بالذكر أنه حاصل على شهادة فِيْ إدارة الأعمال.

سيرة الإسكندر الجميلة

أهم المعلومات المتعلقة بجميل الإسكندر نعرضها فِيْ السطور التالية

الاسم الكامل جميل الكسندر ترميوتس.

تاريخ الميلاد ولد عام 1994 م.

مكان الميلاد كاراكاس، فنزويلا.

العمر 28 سنة.

مكان الاقامة امريكا.

الجنسية فنزويلا.

اللغة الأم الإنجليزية.

اللغات الأخرى العربية.

اسم المخطوبة إيمان بنت عبد الله الثاني.

المؤهلات العلمية درجة البكالوريوس فِيْ إدارة الأعمال.

المهنة رجل أعمال – موظف خدمات مالية فِيْ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

انستغرام جميل الكسندر مسؤول

جميل ألكسندر ترموت، خطيب الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني، لديه حساب رسمي على منصة إنستجرام ويتبعه أكثر من مليون متابع، ويمكنك زيارة هذا الحساب الرسمي الموثق “”.

من هِيْ خطيبة جميل الإسكندر

خطيبة جميل الإسكندر الأميرة إيمان بنت عبد الله، وأهم وأبرز المعلومات المتعلقة بها تتمثل فِيْ النقاط التالية

الاسم الكامل إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي.

تاريخ الميلاد 27 سبتمبر 1996 م

مكان الميلاد عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.

العمر 26 سنة.

الجنسية أردني.

محَلْ الإقامة قصر رغدان.

اسم الأب عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي.

اسم الأم الملكة رانيا العبدالله.

التعليم أكَمْلت لها الجمباز فِيْ الأكاديمية الدولية فِيْ عمان (IAA) وتستكَمْل حاليًا دراساتها الأكاديمية فِيْ جامعة جورج تاون فِيْ واشنطن (العاصمة).

الحالة الاجتماعية مخطوب.

اسم الزوج جميل ألكسندر ترموت.

اللغة الأم العربية.

الإخوة والأخوات سلمى، الحسين، هاشم.

الديوان الملكي يعلن خطوبة الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني

أعلن الديوان الملكي، مساء أمس، نبأ خطوبة الأميرة إيمان عبد الله ابنة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كَمْا بعث الديوان بعدة تهاني ومباركة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني والأميرة رانيا العبدالله على ذلك. فرصة سعيدة. يمكن الاطلاع على بيان الديوان الملكي الأردني مما يلي

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال جميل ألكساندر الرسمي على الإنستغرام والذي من خلاله تعرفنا على جميل ألكسندر بصرف النظر عن خطيبته بينما تحدثنا أيضًا عبر حسابه الرسمي على تويتر.