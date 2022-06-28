انستقرام شيماء جمال الرسمي

إنستغرام الرسمي لشيماء جمال التي عثر على جثتها أمس 27 يونيو 2022، حيث تم الإبلاغ عن اختفائها قبل نحو ثلاثة أسابيع من قبل زوجها المستشار أيمن حجاج، ومن خلاله سنبلغ من هُو زوجها ومن هُو زوجها وسنقوم بذلك. ارفقوا الرَابِطْ الرسمي لها عبر انستجرام حيث سنعرف علي ومن هُو قاتل شيماء جمال.

شيماء جمال

شيماء حمل مذيعة شهِيْرة فِيْ جمهُورية مصر العربية، ولدت فِيْ محافظة الجيزة وعملت مذيعة لأول مرة فِيْ برنامج “المشاغبة” عام 2017، والذي كان البداية الحقيقية لمسيرتها الفنية. . منذ سنوات، لُقبت مذيع هِيْروين بسبب تعاطيها للمواد المخدرة أثناء تقديم إحدى حَلْقات برنامجها، وتزوج شيماء جمال. بقلم المستشار أيمن حجاج.

سيرة شيماء جمال

أما سيرة المذيعة شيماء حجاج فهِيْ كالتالي

الاسم الكامل شيماء جمال.

تاريخ الميلاد من مواليد 30 يناير 1980.

محَلْ الميلاد مواليد الجيزة بمصر.

مكان الاقامة يقيم فِيْ جمهُورية مصر العربية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج المستشار أيمن حجاج.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين والإيمان أسلم

اللغة الأم اللهجات العربية والمصرية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة شخصية تلفزيونية وإعلامية.

سنوات العمل بدأت حياتها المهنية من عام 2017 حتى وفاتها عام 2022.

حَقيْقَة مقتل شيماء جمال

فِيْ 27 يونيو 2022، أفادت الأنباء عن اغتيال الإعلامية والمذيعة المصرية، شيماء جمال، حيث أعلنت السلطات المصرية العثور على جثتها فِيْ إحدى فِيْلاتها بحكومة الجيزة بجمهُورية مصر العربية، بعد تبحث عنها بعد أن أبلغت عن فقدها قبل ثلاثة أسابيع زوجها المستشار أيمن حجاج الذي أصيب جسده برصاصة وتشوه بشدة.

زوج شيماء جمال متورط فِيْ قتلها

كشفت عدة مصادر عن تورط المستشار أيمن حجاج فِيْ مقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وتمثيل جسدها، وبالتالي رفعت حصانته نهائيا، حيث أفادت وسائل إعلام بأن سائقه أيمن حجاج اعترف بتورطه فِيْ ذلك. قضية مقتل شيماء حمل واعترفت بمقبرة الجثمان وأكدت تورطها بأنه تزوجها حتى الموت بعد خلاف بينهما فِيْ إحدى فِيْلاته التابعة لحكومة الجيزة.

إنستغرام الرسمي لشيماء جمال

ولم يُعثر على الرواية الرسمية لشيماء جمال التي تم البحث عنها بعد انتشار خبر وفاتها وتورط زوجها أيمن حجاج فِيْ قتلها. ويمكن الوصول إلى هاشتاغ شيماء جمال مباشرة من خلال منصة إنستجرام “” والاطلاع على جميع الأخبار والمستجدات حول موضوع وفاتها وقتلها.

وفِيْ نهاية المقال تطرقنا إلى إرفاق الرَابِطْ الخاص بموقع شيماء جمال الرسمي على الإنستغرام وتحدثنا عن من هِيْ شيماء جمال، حَقيْقَة مقتلها على يد زوجها وكل التطورات الأخيرة بخصوصها.