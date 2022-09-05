انستقرام مروة القيسي التكتوكر العراقي،تعتبر الفنانة العراقية مروة القيسي من الفنانين البارزين في العراق والعالم العربي وقدمت الكثير من الاعمال الفنية المختلفة وفي الساعات الاخيرة تداول بعض نشطاء منصات السوشيال ميديا المختلفة حول انتحار الفنانة اللامعة والمشهورة العراقية مروة القيسي مما عم الحزن والاسى لدى محبيها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة .

الفنانة مروة القيسي ويكيبيديا

تعتبر الفنانة والممثلة المشهورة مروة القيسي من الفنانات اللامعات في العراق وهي من اصول عراقية ولد في شهر أغسطس لعام 1989م وبالغة من العمر حوالي 33 سنة ببغداد عاصمة العراق وعملت في الكثير من المسرحيات المختلفة والبارزة بالعراق وبغداد والبصرة والمناطق الاخرى في العراق واكتسبت قاعدة جماهيرة واسعة على نطاق كبير وانها درست الفنون الجميلة بالعراق والكثير من العراقيين اطلقوا عليها لقب تفاحة الفن العراقي.

سبب انتحار مروة القيسي

في الساعات القليلة الماضية انتشر خبر انتحار الراقصة والفنانة المشهورة العراقية مروة القيسي التي تعتبر من ابرز الشخصيات اللامعة في العراق والعالم العربي والتب قدمت الكثير من الاعمال الفنية والمهنية البارزة والمميزة ولم يفصح الى هذه اللحظة عن سبب انتحار الفنانة العراقية مروة القيسي ولكن ذكرت بعض مصادر محلية عراقية ان الراقصة والفناة مروة القيسي تعرضت الى اضظرابات وضغوطات نفسية في الفترة الاخيرة مما تسبب في انتحارها في بيتها صباح يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر سبتمبر لعام 2022م.

انستقرام مروة القيسي التكتوكر العراقي

حظيت مروة القيسي بالكثير من المتابعين عبر منصتها على الانستقرام وبالتالي فانه بلغ عدد متابعيها إلى ما يزيد عن 45 ألف متابعة ومتابع والكثير من المتابعين يتفاعلوا من المنشورات التي تقوم بنشره الفنانة اللامعة مروة القيسي عبر صفحتها على الانستقرام وتقوم بنشر يومياتها واجمل واروع اللحظات الخاصة بمروة القيسي عبر الانستقرام ويمكنك الدخول والاطلاع على حساب الفنانة العراقية مروة القيسي ومتابعتها عبر الرابط التالي ” من هنا “.

الفنانة والراقصة العراقية المشهورة مروة القيسي تعتبر من الشخصيات البارزة والمميزة في مجال الفن والتمثيل وهي من مواليد العراق وبالاخص في بغداد العاصمة وتبلغ من السن نحو 33 سنة وفي الاونة الاخيرة ضجت وسائل الاعلام حول انتحار الفنانة مروة القيسي ولم يذكر السبب الحقيقي بانتحارها.