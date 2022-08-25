انستقرام ميرنا عصفور الطبيبة الاردنية ، تصدر اسم الطبيبة الاردنية الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن اهم المعلومات التي تتعلق بحياتها الشخصية ، والتي أثار خبر انتحارها ضجة اعلامية داخل الشوارع الأردنية والتي لا زالت الأسباب غامضة حتى وقتنا الحالي ، وينتظر المواطنين اعلام الحكومة باعلان عن الأسباب التي ادت الى وفاتها ، وياتي ذلك الامر بالبحث عن انستقرام ميرنا عصفور الطبيبة الاردنية ، تابعوا معنا .

من هي ميرنا عصفور – ويكيبيديا

ميرنا عصفور طبيبة أردنية تعمل في مجال التخدير في مستشفى الجامعة الأردنية. ولدت عام 1985 وتبلغ من العمر 37 عامًا. وأعلنت وسائل الإعلام أنها عثرت على جثتها، صباح الخميس 25 آب 2022، بجوار مبنى مستشفى الجامعة الأردنية. كما أشار رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى أن انتحارها كان مخططًا لها، حيث نشرت قبل عدة أيام نيتها الانتحار على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

إنستغرام الطبيبة الأردنية ميرنا عصفور

من خلال البحث عبر منصة إنستجرام، لم يتم العثور على حساب رسمي للدكتورة ميرنا عصفور داخل شبكة التواصل الاجتماعي إنستجرام، بينما كان هناك الكثير من البحث عن أي حساب رسمي لميرنا عصفور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بعد أنباء انتحارها. انتشر في مستشفى الجامعة الأردنية حيث تعمل طبيبة. تخدير عام.

قصة انتحار الطبيبة الأردنية ميرنا عصفور

أعلنت مصادر طبية في المملكة الأردنية الهاشمية، الخميس 25 آب 2022، عن انتحار الطبيبة الأردنية ميرنا عصفور، التي تعمل في مجال التخدير في الجامعة الأردنية، بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها، وأكدت المصادر أن ميرنا عصفور وقفت على الطاولة قرب النافذة في منزل الأطباء المناوبين. ثم ألقت بنفسها من الطابق التاسع، مما أدى إلى حدوث كسور في جميع أنحاء جسدها مع نزيف حاد أدى إلى الوفاة، ثم تم نقل الجثة إلى الطبيب الشرعي وتم تشريح جثتها من قبل عدد من الأطباء وبأمر من الأردني. شرطة.

من هو زوج ميرنا عصفور

من غير المؤكد ما إذا كانت الطبيبة الأردنية المنتحرة ميرنا عصفور متزوجة أم لا، لكن بحسب عدة مصادر، كانت غير متزوجة، وأن الفتاة البالغة من العمر 37 عامًا قد انتحرت بعد تعرضها لضغط من والديها، فيما قالت مصادر أخرى. أنها كانت تعاني من ضغوط في المستشفى الأردني، وأن المستشفى طلب منها العمل لمدة 36 ساعة أحيانًا ولكن بأجر ضئيل، وتبقى التفاصيل سرية حتى انتهاء التحقيقات وإعلان السبب الحقيقي وراء انتحارها.

انستقرام ميرنا عصفور الطبيبة الاردنية ، تعتبر ظاهرة الانتحار والتي باتت أن تكون ظاهرة منتشرة داخل دولة الأردن ، نتيجة العديد من الأسباب المختلفة ، وهي تشكل خطرا على المجتمع في جميع أنحاء الوطن العربي ، وتعرفنا على قصة انتحار الطبيبة الأردنية ميرنا عصفور .