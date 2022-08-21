انستقرام ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي ، قد اثار الإهتمام من قبل العديد من الأشخاص داخل الوطن العربي للتعرف على المعلومات التي تتعلق بحياة السفير صاحب الجنسية العراقية والذي يتواجد داخل المملكة الهاشمية الأردنية ، وجاءت تلك التسائلات حول زوجة السفير العراقي ميسم الربيعي ، والتعرف على الروابط الخاصة بحسابها الرسمي على منصة Instagram ، تابعوا معنا .

من هي ميسم الربيعي – ويكيبيديا

تعرف السيدة ميسم الربيعي بأنها زوجة السفير العراقي لدى المملكة الأردنية، وهي من أوائل النساء في العراق والأردن بسبب العلاقات السياسية والدبلوماسية والدولية التي يتمتع بها زوجها العراقي الشهير. حيدر العذاري. يشار إلى أن اسم زوجة السفير ظهر في وسائل الإعلام بعد الصور التي انتشرت لها برفقة الفنان راغب علامة، والتي أثارت جدلا كبيرا بين الدبلوماسيين العراقيين ودوائرهم.

سيرة ميسم الربيعي

وتمثلت السيرة الذاتية للسيدة ميسم الربيعي بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل ميسم الربيعي.

تاريخ الميلاد عام 1990 م.

مكان الميلاد الجمهورية العربية العراقية.

العمر عمرها 32 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية العراقية.

الإقامة تقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

الدين اعتنق الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوجة حيدر العداري.

عدد الاطفال ولدان.

سبب الشهرة الظهور مع الفنان راغب علامة.

إنستغرام ميسم الربيعي

ليس للسيدة ميسم الربيعي أي حساب رسمي على منصة انستجرام، حيث تبين بعد بحث دقيق أن زوجة السفير العراقي حيدر العذاري ليس لها أي حساب رسمي على انستجرام ولا على أي مواقع اجتماعية أخرى. المنصة، وأن الحسابات المنسوبة لها على جميع منصات التواصل غير رسمية وغير موثوقة، لذلك لا يستحق الانجراف من قبل أشخاص يبحثون عن أي وسيلة للمساهمة في تفاقم الأزمة الدبلوماسية التي يمر بها السفير العراقي.

من هو السفير العراقي زوج ميسم الربيعي

ميسم الربيعي هو سفير العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 2022، عندما عينه رئيس الجمهورية “برهم صالح”، والعذاري من مواليد 1970 م أي يبلغ من العمر 52 عامًا قديم، وعمل في وزارة الخارجية العراقية منذ أكتوبر 2009، وعين العذاري سفيرا في مينسك بيلاروسيا لمدة خمس سنوات ونصف قبل أن يعود إلى بغداد أواخر عام 2015، وكان أول سفير عراقي يخدم في بيلاروسيا. منذ إغلاق السفارة العراقية في عام 2003، في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق.

سيرة حيدر العذاري

وتمثلت سيرة السفير العراقي حيدر العذاري بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الحقيقي حيدر منصور هادي عويس العدري.

تاريخ الميلاد 27 يوليو 1970 م.

مكان الميلاد بغداد، جمهورية العراق العربية.

محل الإقامة الحالي المملكة الأردنية الهاشمية.

العمر الحالي 52 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية العراقية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

المؤهلات العلمية بكالوريوس إدارة أعمال.

ألما ماتر جامعة نوتنغهام.

الوظيفة سفير جمهورية العراق في الاردن.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة السيدة ميسم الربيعي.

عدد الأبناء ولدان.

اللغة الأم العربية.

سنوات النشاط من 2009 حتى الآن.

انستقرام ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي ، أوضحنا لكم أن السيدة ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي لدى المملكة الأردنية الهاشمية ، وبالاجابة على حساب السيدة ميسم الربيعي بانه ليس لديها أي حسابات على منصة التواصل الاجتماعي الانستقرام كما تحدثنا في السطور السابقة .