اتفقت مجموعة توتال إنرجي الفرنسية العملاقة مع شريكتها الروسية نوفاتيك على بيع حصتها البالغة 49٪ فِيْ شركة الغاز الروسية تيرنفتجاز.

وذكر حقل الغاز الذي أوردته صحيفة “لوموند” الفرنسية، والذي يستند إلَّى عدة وثائق وتحقيق أجرته منظمة “غلوبال ويتنس” غير الحكومية، أن حقل الغاز الروسي هذا زود مصفاة روسية بمكثفات الغاز. التي حولته إلَّى كيروسين، ثم تم إرساله لتزويد الطائرات الروسية المشاركة. فِيْ الصراع فِيْ أوكرانيا.

ونفت توتال إنرجي وجهة هذا الوقود، مشيرة إلَّى أن خطوات بيع هذا المشروع المشترك بدأت منذ عدة أسابيع.

فِيْ 18 يوليو، اتفقت شركة Total Energy مع شركة Novatek (التي تمتلك أيضًا 19.4٪ منها) على بيع حصتها البالغة 49٪ فِيْ Terneftegaz، وذلك “فِيْ ظل الظروف الاقتصادية التي تسمح لشركة Total Energy باسترداد المبالغ المستثمرة فِيْ هذا المجال”، وفقًا لـ بيان. لم يذكر أرقاما. أكدت Novatek أنها تمتلك الآن هذا المجال بالكامل.

فِيْ 8 أغسطس، تلقت السلطات الروسية طلبًا للحصول على ترخيص لهذه الصفقة وأعطت موافقتها فِيْ 25 أغسطس، وبناءً عليه وقعت الشركتان اتفاقية البيع النهائية يوم الجمعة.

وتضيف شركة النفط العملاقة أن هذا البيع هُو جزء من “مبادئ العمل” المحددة اعتبارًا من مارس لأنشطتها فِيْ روسيا.

تعرضت شركة توتال إنيرجي لضغوط منذ أن نشرت صحيفة لوموند تحقيقها يوم الأربعاء، بناءً على وثائق وتحقيقات أجرتها مؤسسة جلوبال ويتنس، متهمةً غاز تيرموكارستوفوي الذي تم استخدامه لتزويد المقاتلين الروس المشاركين فِيْ الحرب فِيْ أوكرانيا.

ونشرت المجموعة، صباح الجمعة، عَنّْاصر من شركة Novatek أكدت أن هذا الوقود لا يقصد به بأي حال من الأحوال.

فِيْ هذا البيان الذي نشرته شركة Total Energy، أكدت شركة Novatek أن “جميع المكثفات غير المستقرة التي تنتجها الشركات التابعة لنا وشركات Novatek تتم معالجتها فِيْ مصنعَنّْا لتركيب المكثفات فِيْ Borovsky” قبل “تسليمها إلَّى المجمع الصناعي فِيْ Ust-Luga فِيْ منطقة Leningrad، والتي تقوم بتصنيع المنتجات بما فِيْ ذلك الكيروسين الذي يتم تصديره حصريًا إلَّى خارج روسيا.

وقالت المجموعة الفرنسية إن “شركتي توتال إنرجي لا تنتج الكيروسين للجيش الروسي”.

يوم الخميس، دعا وزير النقل الفرنسي كليم بون إلَّى توضيح ما إذا كانت توتال متورطة فِيْ تزويد الجيش الروسي بوقود الطائرات المقاتلة كجزء من مشروع مشترك محلي.

وقال الوزير للقناة الثانية الفرنسية “هذه قضية خطيرة للغاية، لذا يجب التحقق مما إذا كان هناك التفاف، عَنّْ قصد أو عَنّْ غير قصد، على العقوبات أو فِيْما يتعلق بالطاقة التي تنتجها شركة فرنسية أو غير فرنسية”. التلفاز.

وقالت شركة توتال، التي احتفظت بأصولها فِيْ روسيا على عكس منافسيها الغربيين الرئيسيين رغم الانتقادات، إنها لم تشغل بنية تحتية كانت ستزود الجيش الروسي بالوقود ولم تكن على علم بأن شركائها التجاريين ربما ينتجون أي وقود للطائرات.

وبون، الذي قال إنه ليس لديه ما يكفِيْ من المعلومات للانحياز إلَّى جانب فِيْ هذه المسألة، كان أول مسؤول حكومي فرنسي يعلق على المزاعم، مما قد يقوض جهُود الرئيس إيمانويل ماكرون لإحلال السلام فِيْ أوكرانيا.

ذكرت صحيفة لوموند أن وقود الطائرات، الذي تم تسليمه إلَّى قاعدتين للقوات الجوية الروسية من المحتمل أن يكونا مشاركين فِيْ تنفِيْذ ضربات جوية فِيْ أوكرانيا، تم إنتاجه من مكثفات الغاز التي قدمتها شركة Terneftegaz، والتي تمتلك فِيْها شركة Total Energies حصة 49 بالمائة.