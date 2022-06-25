انسي حر الصيف.. بمروحه قديمه اعملي تكييف صحراوي فِيْ البيت هُواء شديد بفكره عبقرية

ننسى حرارة الصيف … مع مروحة قديمة، اصنع مكيف صحراوي فِيْ المنزل. الآن يمكنك أن تقول وداعًا للحرارة بأقل سعة وأقل تكلفة من خلال تعلم كيفِيْة صنع مكيف هُواء صحراوي فِيْ المنزل. هذه الحرارة الشديدة، قد لا تكون المراوح كافِيْة لتهُوية المنزل وتهدئة الحرارة، ولأن أسعار التكييف مرتفعة فهِيْ مرتفعة جدًا ولا يستطيع الجميع تحملها، لذلك نقدم لك الحَلْ السحري الذي يشبه القيام بذلك. فِيْ المنزل بمكونات بسيطة وبطريقة لا تكلفك شيئًا والنتيجة مذهلة، ما عليك سوى اتباع سطور المقالة التالية وقراءتها بعناية.

كيف تصنع مكيف صحراوي فِيْ المنزل

مكونات الطريقة

مشجع محَلْي.

خرطوم بلاستيك طويل.

نافورة لضخ المياه من الغسالة الاوتوماتيكية.

نحاس موسر.

وعاء بلاستيك كبير.

المقابس البلاستيكية.

خطوات تحضير الوصفة –

أولاً، ضع الأنابيب فِيْ المروحة فِيْ حركة دائرية، واملأها من الخلف والأمام.

يجب بعد ذلك ربط الأنابيب بإحكام بالمروحة باستخدام المشابك البلاستيكية.

خذ الحاوية وادفعها من الأسفل بثقوب متعددة ثم ضع الخرطوم فِيْها.

قم بتوصيل الخرطوم بخليط المعجون، ثم قم بتثبيته وتوصيله بمصدر المياه.

قم بتوصيل مخرج الماء بالخرطوم وقم بتوصيله بالأنابيب، وسترى أن الماء يصل إلى الوعاء إلى الأعلى.

ضع ماء مالحًا باردًا، ضع ثلجًا فِيْ الحاوية، قم بتشغيل المروحة واحصل على أقوى تبريد طبيعي دون شراء مكيف صحراوي.

مميزات التكييف الصحراوي

يتميز التكييف الصحراوي بمتوسط ​​سعره مقارنة بأسعار المكيفات الأخرى، كَمْا أن عملية البيع سهلة.

تتوفر قطع غيار المكيفات الصحراوية بأسعار مناسبة، وتتميز بتوفِيْر الطاقة الكهربائية مقارنة بالمكيفات الأخرى.

من السهل التنقل والتنقل من مكان أو غرفة إلى أخرى، وهِيْ ليست ثقيلة، لذلك لن يكلفك أي مجهُود فِيْ نقلها.

الهُواء الذي يحتويه نقي كَمْا أنه جيد فِيْ تنقية الهُواء من الأتربة والشوائب والميكروبات.

عيوب التكييف الصحراوي