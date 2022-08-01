انسي خلاص انسداد حوض المطبخ والحمام بهذه الطريقة السحريه هتفور الاتسخات فِيْ ثواني بدون سباك

لحَلْ مشكلة الانسداد فِيْ الحوض نقدم لك بعض الخلطات والطرق البسيطة التي يمكنك اللجوء إليها حتى يتم التراجع عن الانسداد، وهناك العديد من العوامل التي تتدخل لتسد المطبخ أو حوض الحمام، ونتأكد من ذلك عند تجد أن الحوض لا يتسرب الماء بشكل طبيعي وقد يفِيْض الحوض ويبرد الماء مرة أخرى برائحة مزعجة للغاية يمكن أن تنتشر فِيْ جميع أنحاء المنزل، لكن فِيْ بعض الأحيان لا يستحق الأمر استدعاء سباك ويمكنك إصلاحه بنفسك فى المنزل

كيفِيْة حَلْ مشكلة انسداد الحوض بخطوات

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق وأبسطها والتي تصلح لأنواع عديدة من الأعطال بأسبابها المختلفة، ويمكنك اتباعها بالخطوات التالية –

أحضر إناءً معدنيًا وضع فِيْه كَمْية كبيرة من الماء المغلي، ثم أفرغ الحوض من كل شيء بداخله، بما فِيْ ذلك الأواني والماء وبقايا الطعام أو الشعر.

ثم صب الماء المغلي فِيْ الحوض دفعة واحدة وبقوة، حيث أن الماء الساخن له قدرة كبيرة على اختراق أي شيء وتفكيك الانسداد.

إذا لم تتم إزالة الانسداد بشكل صحيح، صب الماء أكثر من مرة حتى يتم فكه تمامًا. يمكنك اختبار الانسداد بسلك معدني رفِيْع. إذا قمت بالدخول والخروج بسهُولة، نجد هنا أنه قد تمت إزالة القفل بالكامل.

قد لا تنجح هذه الطريقة فقط مع الأحواض والأحواض التي تحتوي على بعض البلاستيك، حيث يمكن أن تتلفها وتدمر الحوض.

الأسباب الرئيسية لانسداد أحواض المطبخ والحمامات