انسي وجودها البيت تانى… طرق ونصائح كيفِيْة التخلص من الصراصير بدون كيماويات وامن على الأطفال ذهاب بلا عودة

طرق ونصائح حول كيفِيْة التخلص من الصراصير والصراصير المنتشرة فِيْ فصل الصيف فِيْ جميع الأماكن بما فِيْ ذلك الحمامات والمطابخ، كَمْا يمكن أن تنتشر فِيْ كل مكان فِيْ الشقة مما يسبب إزعاج لأصحابها، لذلك يجب أن تبحث عن سريع وآمن طرق التخلص من الصراصير وداعًا لها تمامًا، حيث أن وجودها يسبب العديد من المشكلات الصحية والنفسية، بما فِيْ ذلك الانزعاج من الأكل والشكوك حول كل شيء. الصراصير

طرق ونصائح عن كيفِيْة التخلص من الصراصير.

وصفة طبيعية لقتل الصراصير

3 ملاعق سكر.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

3 ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة.

8 ملاعق كبيرة من حمض اليورك.

طريقة تحضير وصفة للتخلص من الصراصير.

جاري تحضير الوصفة لكن احذر لأنها تحتوي على مواد سامة ويجب تحضيرها على الفور.

بعد شراء هذه المادة، لم يعد من الممكن رؤية حمض البوليك، الذي يعمل على إبادة الصراصير، فِيْ المنزل أو فِيْ المكان الذي توجد فِيْه.

نضيف جميع المكونات ونحرك ثم نضيف الماء تدريجيًا حتى تصبح عجينة قابلة للتشكيل.

نصائح مهمة للتخلص من الصراصير فِيْ المنزل بشكل دائم